Magyarországon becslések szerint 400 ezer gyermek él olyan családban, ahol egyik vagy mindkét szülő alkoholbeteg, és ehhez az adathoz még hozzá kell adni azt a nyolcezer gyereket, aki pszichoaktív anyagoktól függő családokban él, többségük rejtőzködik, magába zárja problémáit - hangzott el azon a konferencián, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezett azért, hogy felhívja az alkoholista szülők gyermekeire is a figyelmet.

Szakember hiány van és nagyon sok az adminisztrációs teher

- mondta Szécsi Judit, az ELTE adjunktusa, szociális munkás.

Előadásában kitért arra, hogy a függő szülők gyerekei nem bíznak senkiben és nem beszélnek a problémáikról. De a szakemberek tudnak segíteni, hogy a gyerek mondja el, mit érez, bízzon a közösségben és meséljen magáról, legyen újra gyerek.

Vannak szorongó, depressziós, skrizofrén felnőttek is, akik szintén gyerekeket nevelnek. Körülbelül évente 750 ezer magyar kerül be ilyen tünetekkel az állami betegellátásba. A máltaik programja azt tudatosítja a pedagógusokban és a velük hivatásuk során találkozó felnőttekben, hogy létezik segítség. Bár a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000-hez képest 2021-re a korábbi 800 ezer főről 420 ezerre csökkent az alkoholbeteg száma, ezt a szakemberek nem tapasztalják.

Statisztikai adatok szerint az alkoholbeteg szülők gyermekei 24 százalékkal több időt töltenek kórházban és harmadával hosszabb ideig szorulnak ellátásra is.

A szenvedélybeteg szülők gyermekeinek hatszor nagyobb a kockázata, hogy ők maguk is valamilyen szerhasználók lesznek életük során. Az alkoholbeteg családok gyermekeinek egyharmada később maga is szenvedélybeteg lesz, vagy az alkohol vagy a drog ejti rabul őket is.

A Máltai Szeretetszolgálat négy év alatt ötödik alkalommal szervezett konferenciát a témában - mondta Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője. Az elfeledett gyermekek, láthatatlan árvák, azok a gyerekek, akikkel mindennap találkozunk, de ők nem láthatatlanok, nem elfeledettek és többnyire nem is árvák, ugyanakkor nincsenek társaik a bajban, többségük szeretet nélkül nő fel.

Alkoholista és pszichiátriai betegek gondozása Év Alkoholista betegek becsült száma (ezer fő) Pszichiátriai gondozottak száma (ezer fő) 2000 800 130 2018 394 143 2019 389 149 2020 392 153 2021 420 155 Forrás: forrás: KSH

Család, védelem?



Minden ötödik 9. és 11. évfolyamon tanuló diák fogyasztott már kannabiszt, és közel minden tuzedik gyerek a kérdezést megelőző 30 napban is elszívott egy füves cigit. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos méretű osztályban 4-5 tanuló használt már életében marihuánát vagy hasist, és körülbelül két diák aktuálisan is - írja a Nemzeti Drog Fókuszpont 2021-es jelentése.

A 18-64 évesek között minden tizenharmadik személy (7,9 százalék) fogyasztott az élete során valamilyen tiltott drogot, a 18-34 éves fiatal felnőtt populációban pedig minden hetedik fiatal felnőtt (14 százalék). Az elmúlt évben a felnőttek között a valaha fogyasztók körülbelül egynegyede, a lakosság 2 százaléka, az elmúlt hónapban pedig 1,2 százalékuk használt valamilyen tiltott drogot. A jelentés kitért arra is, hogy nemek szerint a férfiak nem csak életük során, de a közelmúltban és aktuálisan is nagyobb arányban használtak tiltott drogokat, mint a nők.

A felnőttek között legtöbben marihuánát vagy hasist fogyasztottak eddig életük során (6,1 százalék). A marihuána után a leginkább elterjedt drog az ecstasy, a szintetikus kannabinoidok, az amfetamin, a kokain és a dizájner stimulánsok.

A kutatás szerint az drogok utcai ára az elmúlt években a marihuána és a hasis tekintetében 2500, illetve 3000 forint volt, a leggyakoribb stimuláns szerekért, mint az ecstasy és az amfetamin 3000 forintot kértek. A szintetikus fű ára ezer forint körül alakult, míg a dizájner stimulánsokért leggyakrabban ötezer forintot kértek dílerek.

Nőtt az aranylövések száma is

A kábítószer túladagolás miatt az elmúlt tíz évben Magyarországon jellemzően 20-30 ember vesztette életét. 2010 előtt a halálesetek számának évenkénti változása mögött elsősorban az utcai heroin tisztaságának változása állt. A heroin hozzáférhetőségének 2010-es drasztikus visszaesésével az e szerhez köthető halálesetek száma is lecsökkent. A csökkenő tendenciát 2012-ben és 2013-ban az új pszichoaktív szerekhez köthető halálesetek számának emelkedése ellensúlyozta - írja a drogjelentés. 2015 és 2018 között mintegy 35 haláleset történt évente szerhasználat miatt. 2019-ben némileg több, 43 végzetes mérgezés történt, továbbá aggasztó jelenség, hogy a mérgezések csaknem felében jelen van valamilyen dizájner drog - írja a Drog Fókusz Központ jelentése.