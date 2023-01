Ezeken a napokon utalják 2023-ban a családi pótlékot

A családi pótlék összege 2023-ban is változatlan marad. A családi pótlékot jellemzően ebben az évben is a hónap első napjaiban utalja az állam, bár kisebb eltérések lehetnek, ahogy az idén is várható két rendkívüli átcsoportosítás.