A megemelkedő családtámogatás mellett a jövő évi költségvetés tartalmazza a 13. havi nyugdíj visszaépítésének következő - második - részét is - hangzott el Szob város három felújított intézményének, az iskola, a meseház és az idősek otthona közös átadóünnepségén

Magyarország akkor tud erősödni, ha nemcsak a nagy települések, hanem a kisvárosok és a falvak is erősödnek. Fontosnak nevezte, hogy senkinek ne kelljen azért munkába járva ingáznia, mert kistelepülésen szeretne élni.

Az olyan kormányzati támogatásnak is köszönhetően, mint a falusi csok (családi otthonteremtési kedvezmény), egyre többen költöznek kistelepülésekre, így a Börzsönyben is egyre nehezebb eladó ingatlanokat találni - tette hozzá. A Szobon 180 milliárd forintból megújuló három intézményben nemcsak felújítás történt, hanem energetikai korszerűsítés is, így az épületekben már érvényesülnek az energiahatékonysági szempontok.