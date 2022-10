A végrehajtási törvény lehetővé teszi, hogy korlátlanul elvonják a fizetésnek az öregségi nyugdíjminimum ötszöröse feletti részét, és mivel a nyugdíjminimumot 2008 óta nem emelték, azóta is 28 500 forint, így hiába nőttek az átlagfizetések, hiába szálltak el az árak, az érintettek 14 éve csupán havi 142 500 forintot kaphatnak kézhez a fizetésükből - írja a 24.hu annak kapcsán, hogy sorolja azoknak a szerencsétlenek a példáját, akik megjárták ezzel a szabállyal.

„Én is így jártam a Magyar Államkincstárral, és még azt is megírták válaszul a tájékoztatási kérelmemre, hogy örüljek, mert az egészet is vihetnék” – írta a hírportálnak egy nyugdíj előtt álló pedagógus, aki a feleségével albérletben él, miután elveszítették az otthonukat.

Bár a közoktatásnak nagy szüksége lenne minden tanárra, és őt is visszavárná a jövőben az iskolája, hogy nyugdíjasként tovább tanítson, nem fog visszamenni, egyszerűen nem érné meg. „Ha vissza is mennék dolgozni nyugdíjasként, ilyen bérszámfejtés mellett nem teszem meg” – mondta.

Tragikus válás



Megkereste a lapot egy háromgyerekes rendőr is, aki a válása után nem tudta fizetni a hiteleit, visszaadta az autót a banknak, odalett a háza is. Eleinte a nettó fizetésének a felét vonták le, de később a maradék összegre is ráterheltek, így ő is csak 142 500 forintot kap havonta viszonylag magas beosztása és rendfokozata ellenére.

A folyamatos levonások után még mindig több mint 9 millió forint tartozása van, pedig már rég visszafizette a felvett összegek többszörösét is – mutatott rá a hitelcsapdára az olvasó, aki szerint a környező országokban így vagy úgy, de pontot tettek a hasonló esetek végére, ám nálunk nem történik semmi sem.