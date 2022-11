Már a nap első felében is eshet főként a déli és keleti megyékben, de az érdemi mennyiség a déli óráktól, kora délutántól érkezik. A legtöbb esőre a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön élők számíthatnak, itt 24 óra alatt (tehát szerda 00-tól 24 óráig) területi átlagban 10 mm-t meghaladó csapadék gyűlhet össze, de ahol intenzívebb záporok is előfordulnak, ott 20 mm felett mennyiség sem kizárt. Az északi határ mentén ugyanakkor maradhatnak száraz területek is.

A csapadék zöme - az előrejelzések szerint - csütörtök reggelre a délkeleti tájakon is megszűnik, ezt követően csütörtök napközben már csak kisebb eső fordulhat elő elszórtan, de délutánra jó eséllyel ez is megszűnik.

A pénteken érkező következő csapadékhullám már más érdekességeket is tartogat.