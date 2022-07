Július elsejével Csehország átvette az Európai Unió Tanácsának féléves soros elnökségét Franciaországtól.

Tevékenységét olyan politikai prioritások fogják vezérelni, amelyek reagálnak a jelenlegi geopolitikai helyzetre, különösen Oroszország Ukrajna elleni háborújára, valamint a konfliktus okozta gazdasági kihívásokra – idézi a bejelentést az MTI.

A július elsejétől december 31-ig tartó cseh tanácsi elnökség programjának középpontjában az ukrajnai háború okozta menekültválság kezelése és Ukrajna háború utáni újjáépítése, az energiabiztonság, az európai védelmi képességek és a kiberbiztonság megerősítése, az európai gazdaság, valamint a demokratikus intézmények ellenállóképességének fokozása áll.

A cseh tanácsi elnökség munkaprogramjában azt írta: támogatni fogja az EU arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megvédje Ukrajna önállóságát és területi egységét. Az EU és tagállamai Ukrajnának nyújtott politikai és katonai támogatása létfontosságú Európa biztonságának szavatolására - írták. A cseh elnökség feladatának tekinti Ukrajna háború utáni újjáépítésének előkészítését ia, amely a létfontosságú infrastruktúra helyreállítására, az alapvető szolgáltatások biztosítására, az ellenállóképesség megerősítésére, valamint Ukrajna gazdasági helyreállítására és stabilitására összpontosít.

Csehország hangsúlyt kíván fektetni egyebek mellett az EU energiabiztonsággal kapcsolatos kérdéseire, az energia-átállás biztosítására, az energiaforrások diverzifikálására, valamint az alacsony kibocsátású és megújuló energiaforrásokra történő átállás felgyorsítására. A cseh elnökség olyan eszközök kidolgozásán is fáradozni kíván, amelyek csökkentik majd a magas energiaárak negatív társadalmi és gazdasági hatásait.

Tekintettel a növekvő globális instabilitásra, Prága céljai között Európa védelmi képességeinek és a kibertér biztonságának megerősítése is szerepel, emellett az emberi jogok, a demokrácia és az európai értékek tiszteletben tartására és megerősítésére is összpontosít majd, valamint meg kívánja erősíteni a civil társadalom és a független média támogatására irányuló uniós törekvéseket - közölte programjában a cseh tanácsi elnökség.

Az MTI szemléje alapján nem tekint a cseh elnökség következő fél évre kiemelt célként az EU bővítésének kérdése, ami a legutóbbi csúcson a vártnál is nagyobb visszhangot váltott ki, miután Ukrajna és Moldova tagjelöltsége okán több balkáni ország is felemlegette saját csatlakozási igényét.