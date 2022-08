A magyarországi élelmiszer-árrobbanás a lakosság jövedelme és fogyasztói kosara alapján mindenkit másként érint, ám egy valami biztos: a speciális étrendet igénylő krónikus betegek, valamint az élelmiszer-érzékenységben szenvedők jelentősen magasabb árakkal szembesülnek az áruházak polcain és a webshopokban - derül ki az rtl.hu összeállításából.

Az általuk fogyasztott termékek már az infláció elszabadulása előtt is jelentősen drágábbak voltak a hasonló kategóriájú normál termékeknél, most azonban ez az árkülönbözet még rárakódik az egyébként is egyre magasabb árakra.

Sokak számára így kérdésessé válhat, hogy meg tudják-e fizetni az egészségük fenntartásához nélkülözhetetlen, súlyosabb esetben egyenesen életmentő élelmiszereket. Dr. Balogh Illés endokrinológus azt mondta: egyelőre nem hallja a betegeket a drágulás miatt panaszkodni, de a speciális étrendekhez szükséges élelmiszerek ára is kétségtelenül felment, méghozzá jelentősen. Aki viszont inzulinrezisztenciával orvoshoz vagy dietetikushoz fordul, az valószínűleg nem fogja felfüggeszteni a speciális diétáját azért, mert drágábbak lettek ezek az élelmiszerek.

Azonban a magasabb árak miatt elképzelhető, hogy kevesebben fordulnak orvoshoz a problémájukkal, a betegségükkel – figyelmeztetett a szakember, aki ugyanakkor úgy gondolja, hogy aki már orvoshoz fordult, az minden bizonnyal be fogja tartani a diétás szabályokat.