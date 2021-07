Egy július 16-i határozatban egyhangúlag elutasították Magyarország megsemmisítési kérelmét, s a korábbi ítéletet és kártérítést helyben hagyva a Dan Cake javára döntött az ICSID. Az ügy előzménye, hogy ugyan még 1998-ban az induló Danesita Hungaria Kft-t maga a portugál miniszterelnök avatta fel, a Dan Cake hazai képviseletét 2006-ban el is kezdték felszámolni. A cég egy beszállítója egy „10 ezer eurónál kevesebb” beszállítói tartozás miatt kezdeményezte ezt, és hiába rendezték a tartozást, a Fővárosi Törvényszék végül felszámolta a vállalatot - derül ki a Telex cikkéből.

A portugálok szerint ezzel a magyar bíróság eljárása megsértette a két ország közötti beruházásvédelmi egyezményt, ezért vitarendezési eljárást indított: a Dan Cake 2012-ben nyújtotta be keresetét a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához. Itt már 2015-ben megállapították Magyarország felelősségét, 2017-ben 5,2 millió euró kártérítést számoltak ki. Az ezt megtámadó eljárás most ért véget, így kamatokkal és a perköltségekkel együtt mostanra több mint 10 millió euróra nőtt az összeg, amit a mostani ítélet szerint ki kell fizetni.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Magyarországnak 25 milliárdot kell fizetnie a Sodexo kidobása miatt

A magyar állam azért fellebbezett azóta, mert egy 2018-as Európai Bírósági döntés alapján jelezte, hogy az Európai Unión belüli kétoldalú beruházási szerződések rendelkezései összeegyeztethetetlenek az uniós joggal. Viszont most megállapították, hogy visszamenőlegesen az nem érvényteleníthető. Erre hivatkoztak a Sodexo elleni perben is, de azt is lesöpörték, az 25 milliárd forintos kártérítést jelentett az államnak.