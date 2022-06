A budapesti székhelyű Ganz Hydro Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. nyerte el a Nagyerdei Ködszínház fejlesztésére kiírt közbeszerzést májusban - adta hírül a Dehir.hu. A beruházást nettó 248,9 millió forintért valósítják meg, erre szűk 4 hónap áll a rendelkezésükre.

A kivitelezőnek a vízkép bővítését, a tervezést és kivitelezést kell végrehajtania. „A szökőkútba egy Magyarországon, sőt még egész Európában is ritkán látott dinamikus vízkép létrehozó rendszer kerül beépítésre” – olvasható a közbeszerzésben.

A debreciner.hu szerint "feltűnő, hogy a beruházás volumenéhez képest szinte semmilyen információ nem érhető el róla az interneten". A lap egyetlen említést sem talált arra vonatkozóan, hogy fejlesztenék a 2014 júliusában, tehát alig 8 éve átadott debreceni látványelemet.

Papp László polgármester, Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Széles Diána turizmusért is felelős alpolgármester és Majer Tamás, a városrész önkormányzati képviselője még márciusban tartottak sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy megvalósítják a „Varázserdő-Debrecen Nagyerdő” nevű projekt második ütemét. Papp László ekkor a már kész nagyerdei fejlesztések között említette a ködszínházat is, de a város fejlesztési honlapján megjelent tudósításban nem olvasható, hogy a városvezető bármit is mondott volna egy ezt érintő új beruházásról.

A portál ráadásul nem talált említést a ködszínház fejlesztéséről, de továbbra is kíváncsiak voltak arra, hogy miért van szükség a beruházásra, valamint pontosan ki és mikor döntött annak megvalósításáról, ezért keresték Majer Tamást, aki azt ígérte, jövő héten válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre.