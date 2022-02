A Debrecen International Airport Kft. a működtetéséhez 698 millió, míg a fejlesztéséhet 2 milliárd 354 millió forint költségvetési támogatásban részesült - döntött a kormány - derül ki a Debrecen Nemzetközi Repülőtér működési támogatásáról és fejlesztéséről címet viselő határozatból, amely a Magyar Közlönyben jelent meg.

A működtetéshez biztosított 698 millió forint az idei költségvetés Gazdaság-újraindítási Alap fejezetének, a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoportját terheli.

A fejlesztésre szolgáló 2 milliárd 354 millió forint forrása szintén a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, de ezen belül a külügyi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoportot terheli a támogatás.

A Napi.hu január végén írt arról, hogy a magyar állam már februárban megszerezheti a debreceni repülőteret üzemeltető Debrecen International Airport Kft. 51 százalékos tulajdonrészét, az önkormányzat térítésmentesen adja át a többségi üzletrészt - döntött a cívisváros közgyűlése.

Tavaly június végi információnk volt, hogy több mint 491 millió forint veszteséggel zárta 2020-at a Debrecen International Airport Kft. Ezzel együtt az elmúlt 5 évben 1,66 milliárd forintra nőtt az üzemeltető által összehozott mínusz. Ahogy a korábbi években, a tulajdonosok most is tőkét vonnak be a cégbe: