Ezek az apró emlősök rendkívül fürgék és kedvesek. Míg a degu akár 6-10 évig is élhet, addig a hörcsög csupán 2-3 évig él. Világos, huzatmentes szobában érdemes tartanod őket, ahol a hőmérséklet 18-25 fok között van. 25 fok felett hőgutát kaphatnak, amibe akár bele is halhatnak, így nyáron a lakhelyet mindenképp hűtened kell légkondival, jégakkuval vagy jeges palackkal.

Tartásuk egyik legfőbb különbsége, hogy a deguk csak csapatban érzik jól magukat: a legideálisabb az, ha egy ivartalanított hímet tartasz együtt több nősténnyel. Ne tartsd őket együtt ivarosan! Rengeteg komplikációt hordoz magával, és a kicsiknek is nehéz feladat új otthont, felelős gazdikat találni. A hörcsög ezzel szemben csak egyedül tartható, ugyanis fajtársát akár súlyosan meg is sebesítheti, ha össze vannak zárva. Ha a hörcsög mellett döntesz, mindenképpen egyedül tartsd.

A mozgásigénye mindkét fajnak hatalmas, ők az egyik legmozgékonyabb rágcsálók. A degucsapatnak legalább 100-szor 60 centiméter (cm) alapterületű és 120 cm-nél magasabb lakhelyet válassz. A hörcsög lakhely pedig legalább 80-ször 50 cm alapterületű és 40 cm magas legyen. A degulak esetében fontos, hogy legyen benne több szint és polc.

Ezzel szemben a hörcsögnek nincs szüksége emeletekre. Számára a nagy, egybefüggő alapterületű ketrec vagy terrárium jobb választás. Mindkét fajnak szüksége van futókerékre, ugyanis egyetlen este alatt akár 8-10 km-t is lefutnak. A rácsos kerékben eltörhet a lábuk, ezért mindenképpen zárt futófelületűt szerezz be! A degunak minimum 40 cm átmérőjű kereket vásárolj. A hörcsögnek már a 28 cm átmérőjű kerék is elegendő. Ebben tudnak kényelmesen, egyenes gerinccel, fájdalommentesen futni.

A degu lakhely elemi része a sok bújó, cső és játék. Puha polár anyagú fekvőhelyet és függőágyat is tehetsz a deguketrecbe. A hörcsögnek a fa házikók és búvóhelyek az ideálisak. Mindkét faj számára szükség lesz vastag alomrétegre és csincsillahomokra is, mert szeretnek ásni és fürdeni benne.

A degu és a hörcsög táplálása között is van némi különbség

Tudtad például, hogy a degu fogai a friss fűtől és a szénától kopnak? A degu ugyanis fűevő, tehát a magoktól, a zöldségtől és a gyümölcstől beteg lehet. Fűféléket kínálj neki, hiszen természetes élőhelyén, Chilében is ezt fogyasztja. Nyáron nem mérgező gyomnövényeket is adhatsz neki: árvacsalán, pitypang, lándzsás útifű, vörös here. Télen pedig réti vagy alpesi szénával kínáld. Emellé legalább 20 százalék rostot tartalmazó, egyforma szemekből álló eleséggel etesd. Folyton növő metsző- és őrlőfogait állandóan koptatni kell, hogy ne nőjön túl. Ennek érdekében helyezz el bátran a lakhelyén mogyoró, fűzfa, vagy nyírfa ágakat és leveleket, örülni fog neki.

A hörcsög fő tápláléka ezzel szemben nem a széna, hanem a magok. Egy jó minőségű hörcsög magkeverék legalább 20–25-féle különböző magot tartalmaz. Emellett szüksége van zöld eleségre: zöldség, mezei növény vagy csíra az ideális. Néhány naponta szárított rovarokat is adj neki fehérje gyanánt. Nasiként örömmel fogyaszt olajos magokat, szárított zöldségeket. A degu és a hörcsög is iszik vizet, mint minden emlős. Naponta biztosíts a golyós önitatóban vagy a tálban friss ivóvizet kedvencednek!

Forrás: Hörcsögmentés

A felelős állattartás egyik aranyszabálya, hogy ha kedvenced beteg lesz, vidd orvoshoz!

Sajnos ezek az apró állatok is betegek lehetnek. Ilyen esetben egzotikus állatokhoz értő szakorvosra van szükségük. Hetente mérni kell őket például egy konyhamérlegen, mert zsákmányállatként sajnos remekül titkolják, ha fáj valamijük. Azonban a hétről hétre csökkenő súlyuk még időben elárulhatja, ha baj van. A gyors anyagcseréjük miatt nagyon hamar veszíthetnek a súlyukból, ha nem tudnak enni. Ezért ha bármi rendelleneset tapasztalsz, hívd minél hamarabb az állatorvost, ne várj napokat!

A cikk a Hörcsögmentés és az Együtt a Kisállatokért Alapítvány segítségével készült. Ha tanácsra lenne szükséged, vagy gondolkozol az örökbe fogadáson, bátran vedd fel velük a kapcsolatot!

Hörcsögmentés: [email protected]

Együtt a Kisállatokért Alapítvány: [email protected]