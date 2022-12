Ma délután negyed öt körül elindul a parlamentben egy törvényalkotási dömping. Szavazás lesz az Európai Bizottság kérésére a képviselői vagyonnyilatkozati rendszer módosításáról, a felsőoktatási törvény módosításáról, amely alapján a jövőben a diploma megszerzésének nem lesz törvényi feltétele a nyelvvizsga.

Dönthetnek az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról is, amelynek főbb elemei közé tartozik a praxiskörzetek állami meghatározása, az ügyeleti rendszerben az állami mentőszolgálat szerepének bővítése, a szakápolási rendszer átalakítása.

Sokadszor jön a nyelvvizsga-amnesztia



Délután szavaz a parlament a felsőoktatási törvény módosításáról, ami tartalmazza többek között azt is, hogy az alapszakos diplomák kiadásának már nem lesz feltétele a B2-es nyelvvizsga. A parlamenti vita során elhangzott: cél a magyar felsőoktatás autonómiájának az erősítése, a versenyképességének növelése, az egyetemek önrendelkezési terének növelése, a nemzetközi kapcsolatok szélesítése. A jövőben a felsőoktatási intézmények határozhatják meg, milyen nyelvi tudást várnak el hallgatóiktól. Az Eurostat adatai szerint Magyarország sereghajtó az idegennyelv tudásban, a magyarok 57,6 százaléka nem beszélt semmilyen idegen nyelvet, csak Romániát tudtuk megelőzni, ahol pedig a lakosság 64,2 százaléka nem tud más nyelven megszólalni, mint az anyanyelve. A britek sem híresek a nyelvtudásukról, Nagy-Britanniában is a lakosság 65,4 százaléka csak az angolt beszéli.

Forr a levegő az egészségügyben

Délután szavaznak az új egészségügyi reformról is, ennek főbb elemei közé tartozik a praxiskörzetek állami meghatározása, az ügyeleti rendszerben az állami mentőszolgálat szerepének bővítése, valamint a szakápolási rendszer átalakítása is. Egy új egészségügyi szolgáltató tér is létrejön, az ehhez szükséges szoftverfejlesztésre szintén kitér a javaslat, amelyben a járóbeteg és fekvőbetegellátást érintő pontok is szerepelnek. A parlamenti vita során elhangzott statisztikai adatok szerint a 6350 alapellátó praxis közel tíz százaléka betöltetlen, ez az arány a vegyes praxisoknál 50 százalékos. A területi eltérések jelentősek, míg például Baranyában egy praxishoz 1250 beteg tartozik, addig ez Pest megyében 2715.

A Magyar Orvosi Kamara nem ért egyet a törvényjavaslat több pontjával. A napokban egy rendkívüli felmérést indítottak azzal kapcsolatban, hogy az orvosok milyen egységes fellépés mellett döntenek, akkor ha a parlamentben rábólintanak a Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár által összeállított javaslatokra. Úgy tudjuk erről még ma információkat oszt meg a MOK.