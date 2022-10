Továbbra sincs érdemi elmozdulás a kis-és közepes vállalkozások digitális versenyképességben - írja a Digiméter friss kutatása. A főindex értéke százas skálán mérve 41 lett – ugyanez az érték 2020-ban és 2021-ben is 40 volt. A hazai cégek a koronavírus okozta kényszerdigitalizáció eredményeit megtartották, de nem fejlődtek tovább.

Várható ugyanakkor, hogy az év végére kibontakozó gazdasági recesszió, a megnövekedő energiaárak és infláció hatására a cégek hatékonyságjavításba kezdenek, aminek alapvető eszköze lehet a digitalizáció és az adatvezérelt működés erősítése.

Kiemelték: a digitalizációban a legfejlettebb pénzügyi területhez kellene minden téren felzárkózni a hazai vállalkozásoknak.

A Digiméter 674 céget kérdezett meg, melyek reprezentálják a hazai kis-és középvállalkozásokat. A vállalkozások 5-249 főt alkalmaztak és árbevételük 10 millió – 18 milliárd forint közötti volt.

Digitális jelenlét tekintetében magasabb azon vállalkozások aránya, amelyek rendelkeznek honlappal, webáruházzal. A jelentés szerint a kkv-k 79 százalékának van honlapja, 2021-ben ez 73 százalék volt.

A kkv-kban dolgozó alkalmazottak 67 százaléka dolgozik informatikai eszközökkel - ez nem változott 2021-hez képest. A home office lehetősége a cégek kb. negyedénél elérhető legalább heti egy napot a munkavállalók számára – de átlagosan csak a munkavállalók 8 százaléka veszi igénybe, ez érdemben nem változott 2021-hez képest.

A papír, az alap

Az adatvezéreltség terén nagy jóindulattal is csak egyhelyben járnak a cégek: a 2021-es 74 százalékról 69 százalékra esett azon cégek aránya, amelyek rendszeresen figyelik a működésük közben keletkező adatokat, hogy azokat később döntéshozáshoz használják fel. Az adatmonitorozás eszköze sem változott az elmúlt két évben: továbbra is a cégek kétharmada (68 százlék) „excelezik” az adataival és a cégek harmada (31 százalék) egyszerű papíralapon (is) gyűjti az adatait 2022-ben, ami kizár minden automatizálási vagy gyors döntési lehetőséget.

A cégek marketingtevékenysége továbbra is a fejlettlen dimenziók közé sorolható, a kkv-k nagyjából fele egyáltalán nem folytat hirdetési tevékenységet, 43 százalék online hirdet, 27 százalék offline. Inkább az 50 fő feletti és kereskedelmi cégek hirdetnek online és szignifikánsan kevésbé jellemző ez az ipari cégekre - derül ki a jelentésből.

A digitális pénzügyek területe az egyik legfejlettebb index, de itt sincs érdemi előrelépés 2021-hez képest – akkor 60, most 61 lett az értéke.

85 százalék vesz igénybe a számlavezető bankjánál online szolgáltatást, ami szignifikánsan kevesebb, mint 2021-ben (89 százalék) vagy 2020-ban (90 százalék). 2020 óta fokozatosan nő az elektronikus számlát kibocsátó és befogadó cégek aránya is.

Az informatikai biztonság ez egy közepesen fejlett terület, de a 2021-es 57 ponthoz képest visszaesés látszik itt is. A kutatást kitért arra is, hogy bár egyre kevesebb cégnél nem készül automatikus biztonsági mentés, de ahol készül, 65 százaléknál rendszerint csak egyféle. Továbbra is elmondható, hogy minden ötödik-hatodik cégnél nem használnak alapvető biztonsági megoldást (egyedi azonosítást vagy jelszót) a számítógépbe való belépésnél.