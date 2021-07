Nagy lépés a digitális pénzről szóló könyv a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számára - mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke a jegybank sajtótájékoztatóján. Az Egy új kor hajnalán - Pénz a 21. században című kötet elolvasható a jegybank honlapján is.

A pénz történetében három tényező okozott nagy változásokat. Az első ilyen helyzet akkor következett be, amikor a meglévő pénz mennyisége telítődött a gazdaságban, a pénz inflálódott, emiatt új pénzrendszerre kellett átállni. A másik jelentős helyzet a technológiai forradalom volt, amely miatt új pénzeket kellett bevezetni. A harmadik tényező a geopolitikai változásoké, például Amerika felfedezése, és az ottani arany Európába történő szállítása meghatározta az európai gazdaság történetét is.

2008-2009 óta drasztikus ütemben növekszik a pénz mennyisége a világban. Viták keretszttüzében áll, hogy lesz-e ebből tartós infláció, ami egyre valószínűbb. Az MNB aktívan foglakozik ezzel a kérdéssel, kamatemelési ciklussal és a válságkezelő eszközök fokozatos kivezetésével küzd a pénzromlás ellen. "Nem szeretnénk beleesni abba a hibába, hogy alábecsüljük az inflációt" - mondta Virág Barnabás.

Az MNB élen akar járni a forradalomban

Az infláció mellett technológiai forradalom is zajlik, folyamatosan gyorsul a digitális átállás, de geopolitikai változások is vannak a világban, egyre gyorsuló ütemben zárkóznak fel az ázsiai országok. Mindez előrevetíti, hogy radikális változásokra van szükség a pénz történetében is, ami a digitális jegybanki pénzek bevezetéséhez vezet majd.

Ennek egyik jele, hogy új szereplők érkeztek a piacra. Megjelent a bitcoin, napi szinten foglalkoznak már vele sokan, és feltűntek a láthatáron a big tech cégek is a saját pénzrendszereikkel (Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, Alipay stb.). A XXI. században a technológia és a pénz fúziója kulcskérdéssé válik. A digitális jegybanki pénzben nagyon sok előremutató lehetőség van - mondta a jegybank alelnöke. Az MNB ezek a téren a leginnovatívabb, élen járó jegybankok közé akar tartozni.

A digitális jegybanki pénz a készpénz digitális megfelelője lesz. Forint alapú pénz lenne, amely mögött ott áll a jegybank, az állami garancia, tehát nem olyan lesz, mint a kriptopénz, amely mögött digitális hálózatok, elosztott rendszerek állnak. Ezek a hálózatok értékes innovációs technológiákra épülnek, de a kriptopénzek árfolyama egyelőre nagyon ingadozik. A digitális jegybanki pénzt viszont a jegybankok tudják stabilizálni.

Számos előnye van a digitális pénznek

A digitális jegybanki pénz előnyei közé tartozik, hogy válság idején célzottabban lehetne fiskális támogatást adni. A mostani válságban például Elon Musk vált a világ leggazdagabb emberévé, ami nem lehetett a jegybankok, kormányzatok célja, amikor a gazdaságot stimulálni akarták, hiszen a nehéz helyzetbe került cégeket szerették volna segíteni. A másik nagy előnye a digitális pénznek, hogy csökkenthetné a készpénzhasználatot és az ezzel járó környezeti terhelést - hangzott el a témával kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésen.

Előnye még a digitális pénznek, hogy bár volna arra igény, hogy a készpénzhez hasonlóan anonim legyen a pénz használata, a pénzmosással kapcsolatos jogszabályok miatt a nagyobb összegeknél erre nem lesz lehetőség. Az MNB azonban nem tartja kizártnak, hogy a kisebb tranzakcióknál ne kelljen megadni olyan sok adatot.

Hogy lesz-e kamata a digitális jegybanki pénznek, az még kérdés. Az a cél az ilyen pénznél, hogy használják, de az nem cél, hogy felhalmozzák a kamat reményében. Ennek érdekében lehetséges, hogy nem közvetlenül a jegybankon keresztül juthatnak majd hozzá az emberek ehhez a pénzhez, hanem a pénzügyi közvetítőrendszer által, vagyis ha fel akarják halmozni az emberek a kamat reményében, azt nem az MNB, hanem a kereskedelmi bankok fizetik majd ki rá.

A szakembereket a közgazdasági kockázat mellett aggasztja még az informatikai biztonság is, védeni kell a jegybanki pénzt majd a csalók, a kibertámadások ellen. Egy digitális jegybanki pénznél ilyen esetek megengedhetetlenek. Az előnyök azonban hatalmasok. A jövőben az okosszerződéseket is ki lehetne fizetni ilyen pénzzel, például az állami támogatásokat automatikusan ki tudnák fizetni így, ha teljesülnek a feltételek, de akár egy autó is kifizetheti a tankolást, ha érzékeli, mennyi üzemanyag került belé.