Minden lehetőségre fel kell készülnünk, arra a szélsőséges esetre is, hogy Európában nem lesz elég gáz válaszolt Pénzcentrum megkeresésére a Belügyminisztérium.

A gázfűtés hiánya akár a magyar lakosságot – így az iskolákat is - elérheti, a kormány ezért rendelt el energia-veszélyhelyzetet, további gázvásárlást és a gáz kitermelés fokozását. A jogszabály értelmében tantermen kívüli, digitális munkarendet a köznevelésért felelős miniszter rendelhet el, ilyen döntés nem született. A Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai fejleményeket.

Vészforgatókönyvvel készülnek az iskolák



Az égető pedagógushiány miatt pedig vészforgatókönyvvel készülnek az iskolák, mondta Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szervezetének választmányi tagja az Indexnek. Komoly problémát jelent a tanítók utánpótlása, számos intézményben csoportösszevonásokra és más vészforgatókönyvekre készülnek. Ami a tanárokat illeti, a természettudományos tárgyakat tanítók már régóta hiányoznak a rendszerből, a kémiához és a fizikához újabban a biológia is felzárkózott. Informatikatanárt mindig is nehéz volt találni, és sok iskolába keresnek nyelvtanárt is, közülük ugyanis rengetegen elhagyták a pályát. Elhelyezkedtek nyelviskolákban, alapítványi vagy magánfenntartású intézményekben, ahol amellett, hogy a munkaidő rugalmasabb, a bér is kedvezőbb.

Sztrájkkal indulhat a tanév



Muszáj előkészíteni a sztrájkot – ha augusztus 30-ig nem lesz valamilyen értelmezhető ajánlata az oktatási kormánynak, folytatni kell a munkabeszüntetéseket -írják a nedolgozzingyen.hu oldalon.

A korábbi harminc százalék feletti részvételi arányú tanársztrájk, a sok tízezer polgári engedetlenkedő nem csak arra volt jó, hogy szakszervezetek szerte a világban gratuláltak a magyar oktatásban dolgozók kiállásához (Franciaországban, ahol hagyománya van a sztrájknak, egy 5 százalékos munkabeszüntetés is óriási eredménynek számít). Mint írják ez arra is jó volt, hogy a kormány abbahagyta a ferdítést és ország világ előtt elismerte az ágazat súlyos problémáit. Erről itt itt írtunk.

A pedagógusok által kért bérigény fejlődött valamennyit: most már kumulált és évi 14 százalékos emelésről van szó, már nem csak az alapilletményből, hanem a pótlékokból is számolva – de azért ez még így is nevetségesen messze van az általuk követelt azonnali 45 százaléktól.