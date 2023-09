A magyarországi kkv-szektor viszonylagos lemaradásban van régiós versenytársaihoz képes a digitális transzformáció tekintetében. A jelenlegi, bizonytalan gazdasági helyzet is további hatékonyságnövelő intézkedésekre szorítja a vállalkozásokat, ehhez számos pályázati forrás áll a cégek rendelkezésére, ezek elnyeréséhez ugyanakkor a vállalkozásoknak vízióval és konkrét fejlesztési tervekkel kell rendelkezniük digitális területen is – írja az IT Business.

A Microsoft-BellResearch „Hungarian ICT Report” azonban azt tárta fel, hogy a hazai kis- és középvállalatok több mint felének (59 százalékának) nincs kidolgozott informatikai stratégiája, sőt, túlnyomó többségüknél nem is várható, hogy lesz. Ennek ellenére a vállalkozások többsége, a középvállalatoknak pedig a kétharmada szerint a jövőben sokkal határozottabb lépéseket kell tenniük a digitalizáció irányába. A vállalatok harmada-negyede úgy véli, hogy az infokommunikáció fontossága nőni fog mindennapjaikban.

Iparágak, ahol hatékony a digitalizáció

>>> Bár az eddigi nemzetközi szakirodalom szerint a digitalizáció az üzleti teljesítmény javításának legfőbb forrása, a hazai feldolgozóipari cégeknél ez a pozitív kapcsolat egyelőre csak az esetek egy részében mutatható ki – állapította meg a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóinak közreműködésével készült vizsgálat. Bővebben >>>

A digitális transzformációt mutató index (DTI) a hazai kkv-szektorban jelenleg 33,1 pont, ami az elmúlt évek fejlődése mellett is alacsonynak mondható. Az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az IT területén, a munkahelyi kultúra átformálásában már jelentős szerephez jutott a digitalizáció, ugyanakkor a stratégiai tervezésben, a termékek és szolgáltatások, a működés és logisztikai folyamatok átalakításában csak a kezdeti lépések történtek meg.

A hazai kkv-k túlnyomó többsége (81 százalék) az infokommunikációra kiszolgáló tevékenységként tekint.

A középvállalatok hetedénél, a kisvállalatok ötödénél számít az IT stratégiai területnek.