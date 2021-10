A magyaroktól be is zárhatnák az összes divatboltot

Ruházati vagy divatboltba a magyarok csak elvétve tévednek be, szinte már az alsóneműket is az interneten szerzik be. Sőt, csaknem tizedük már egyáltalán nem vásárolna ilyen terméket ebben az évben. A divatboltok csak a Black Friday-ban reménykedhetnek, de akkor is inkább a neten várható komolyabb tolakodás.