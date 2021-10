DK: olyanok kapnak 200-300 ezres nyugdíjat, akik nem dolgoztak Magyarországon

A Demokratikus Koalíció (DK) továbbra is kitart amellett, hogy meg kell szüntetni az "ukrán nyugdíjbizniszt" - mondta Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselője. Ukránok 2010 óta nagy számban létesítenek fiktív lakcímet Szabolcs-Szatmár-Beregben, ők 200-300 ezer nyugdíjat is kaphatnak, és magyar egészségügyi ellátást is igénybe vesznek.