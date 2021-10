Négyszeresére emelkedett a hevítésre szánt dohánytermékek havi értékesítése Magyarországon 2020 januárja óta - idézi a 24.hu a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nzrt. adatait. A sokszor a cigaretta alternatívájaként emlegetett hevítéses dohányzás viszonylag új technológia, és nem összekeverendő az e-cigarettákkal.

Jellemzően azzal érvelnek mellette, hogy a káros dohánygőz szintje akár 95 százalékkal is alacsonyabb lehet, mint a cigarettafüsté. Ráadásul jellemzően olcsóbbak is a termékek a hagyományos cigarettánál. Az új technológia a 2010-es évek közepe óta ismert, hazánkban 2018-2019-ben robbant be a köztudatba. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nzrt. adataiból kitűnik, hogy míg tavaly januárban 38,3 millió szál hevítésre szánt dohányterméket értékesítettek, 2021 augusztusában már ennek közel négyszeresét, 144,3 millió szálat.

Kapcsolódó Húsztonnányi hamis dohányt találtak

A hevítésre szánt eszközökből tavaly januárban megközelítőleg 400 ezret vásároltak a dohányzók, míg idén júliusban már 900 ezret. 2020 januárja és 2021 augusztusa között összesen 13 millió eszközt adtak el a gyártók. Ebből nem lehet egyértelműen megbecsülni, hogy mennyien használnak hevítéses dohánytermékeket, de a fogyasztók száma több száz ezerre tehető. Az új technológia főként a fiatal, értelmiségi budapestiek között népszerű.