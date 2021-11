A somogyi tavakon elindult az őszi lehalászás, az aszályos időjárás miatt az érzékenyebb halfajokból kevesebb van, de a pontyállomány bőséges és a karácsonyi ünnepekre lesz elég - írja a Sonline.hu, Somogy megyei online hírportál Németh Istvánra, a Tógazda Halászati Zrt. vezérigazgatójára hivatkozva.

A szakember szerint a megnövekedett takarmányárak, a magas üzemanyag- és bérköltségek miatt drágulni fog a hal idén karácsonyra. A ponty növényi takarmányt fogyaszt, elsősorban búzát, kukoricát eszik és a megnőtt költségek a halak árában is meg fognak jelenni. Idén karácsonykor ezer forint alatt nem lesz a ponty kilója.

Karácsonykor fogy el az éves megvásárolt halmennyiség 40 százaléka. Jelenleg 6,7 kilogramm volt az egy főre jutó halfogyasztás hazánkban, az unió polgárai átlagban 24–25 kilogrammot esznek évente. A karácsonyi sláger továbbra is a ponty, de egyre többen esznek harcsát is. A hazai multiáruházakba, halboltokba szállítanak itthon, a többletből jut külföldre, Romániába, Lengyelországba és Ausztriába is. Németh István hozzátette, a tengeri halak közül a lazac a sláger, de nem ajánlja, mert a tengerek erősen szennyezettek nehézfémekkel és mikroműanyagokkal, ezzel szemben a magyar halak sokkal egészségesebbek.