Eredetileg nagyobb temetői emelést szerettek volna, de időközben korrigálták a javaslatot, így "csak" 17 százalékkal lesz drágább a búcsú az elhunyt hozzátartozóktól Budapesten. A fővárosi önkormányzat közgyűlése a jövő évi költségvetéssel együtt erre is rábólintott. A gazdasági túlélés jegyében születtet büdzséről és megszavazásának körülményeiről itt írtunk. Egy átlagos hamvasztásos temetés 4,57 százalékkal, míg az átlagos koporsós temetését 7,83 százalékkal lesz drágább a hatósági árnövekedés "mellékhatásaként".

Budapest vezetése mostanra eljutott oda, hogy kerek-perec kijelentették:

az áremelést nem lehet tovább halogatni

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes által a Fővárosi Idősügyi Tanács számára készített háttéranyag már egyenesen a több, mint 20 százalékos hatósági díjemelés mellett érvelt - azaz követték volna az inflációt. Miközben egyébként a temetkezések költsége az elmúlt években bőven lekörözte a pénzromlás ütemét.

Hogy egy korábbi fiaskó után ismét nekifutott az emelésnek a Karácsony Gergely-vezette Fővárosi Önkormányzata, azon nem érdemes hosszasan csodálkozni - különösen a 2023-as büdzsé számainak olvasatában. A Budapesti Temetkezési Intézet kasszáját már így is százmilliókkal kellett dotálni, hiszen utoljára 2013-ban tudtak emelni a hatósági árakon, azóta masszív veszteséget termel az időközben a Budapesti Közművekbe olvadt önkormányzati cég. Közben pedig fordult a kocka is: a fővárosi díjak már több megyeszékhely áraitól is elmaradnak. Két évvel ezelőtt a temetői drágítás a DK-frakción bukott meg. A most beterjesztett és azóta elfogadott költségvetés útjába viszont - bár nem értettek egyet vele - mégsem kívántak az útjába állni.

Budapesten most 350 ezer forintba kerül egy hamvasztásos temetés, míg 603 ezer be kerül a koporsós végtisztesség - a Főváros által közölt számok szerint. Ezek az amúgy sem elhanyagolható költségek tehát januártól biztosan tovább emelkednek.