Ahogyan azt várni lehetett, az infláció extrém mértékben megugrott szeptemberre, hiszen a KSH most számolta el a rezsicsökkentés átalakításának inflációs hatását - kommentálta a KSH friss adatait Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Azonban nemcsak az energiaárak jelentették az infláció gyorsulását. Erre utal az is, hogy a volatilis tételektől megtisztított (így például az energiaárak változását is figyelmen kívül hagyó) maginflációs mutató szintén emelkedett, elérve a 20,7 százalékos értéket szeptemberben. Ezzel már mindkét fontosabb inflációs mutató a 20 százalék feletti tartományban található.

Továbbra is egyre szélesebb körben érzékelhető az erőteljes árnyomás: a fogyasztói kosár 140 főbb termék- és szolgáltatáscsoportját nézve már 61 esetben haladja meg az éves bázisú áremelkedés a 20 százalékos ütemet, vagyis a fogyasztói kosár 44 százalékáról beszélünk. Az infláció a fogyasztói kosár 75 százalékában pedig már magasabb, mint 10 százalék.

További gyorsulás jöhet az inflációs mutatókban, bár a várt gyorsulás üteme az elmúlt hónapokban megfigyeltnél jóval csekélyebb lehet:

a forint gyengülése érdemben növeli az importált termékek árát,

a vállalatok egyre nagyobb aránya szembesül ténylegesen a magasabb energiaszámlákkal, ami újabb átárazási köröket indíthat be,

az aszály hatására a feldolgozatlan élelmiszerek ára is tovább emelkedhet, ami végül a feldolgozott termékek árában is lecsapódik,

Az árstopok az év végéig érvényben vannak és várhatóan azon túl is érvényben maradnak, így ezek egyelőre nem növelik az inflációt.

A mai adatok fényében az idei éves átlagos infláció elérheti a 14 százalékot. Jövőre akár ennél is magasabb, 15 százalék körüli lehet az átlagos árszínvonal emelkedése. Rendkívül magasan zárhat az infláció az év végén, ami igen jelentős áthúzódó hatással bír a 2023-as átlagos inflációs mutatóra - véli Virovácz.

A monetáris politikának a nagyobb gondot most a forint folyamatos gyengülése okozza, amely áttételesen tovább növeli a jövőbeli inflációs nyomást. A jegybank várhatóan tovább dolgozik majd a monetáris transzmisszió javításán és a likviditás szűkítésén.

Az idén 14 százalékos éves infláció várható, a mostani kilátások szerint 2023-ban is - véli Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője.Várakozása szerint december-januárban tetőzhet az infláció, 21 százalék körüli szinten.

2023-ban főként a második félévtől várható ütemesebb lassulás és az jövő ősz folyamán kerülhet a 10 százalékos szint alá az árindex. Az éves infláció még így is 14 százalék körül lehet 2023-ban is. A forintárfolyam továbbra is jelentős kockázatot jelent az infláció szempontjából. Ha tartósan mostani gyenge szinteken marad a jegyzés, akkor jövőre az éves átlagos infláció akár a 16 százalékos szintet is megközelítheti - véli a szakember.

A szeptemberi infláció 20,1 százalékos lett, nagyjából ahogy az MNB várta. A piaci konszenzus 19,8 százalék volt, vagyis 3,3 helyett 4,1 százalékkal drágultak tovább a fogyasztói árak augusztushoz képest. Bár a tény a konszenzus feletti kicsivel, nagy meglepetést mégsem okozhatott, a piac pedig inkább már jó ideje azon morfondírozik, hogy a tetőzés nagyjából hova esik majd. A többség továbbra is jövő év elejére várja, 22-23 százalék körül, ahonnan aztán szép-lassan lefelé veheti az irányt - írták a Raiffeisen elemzői.