Az éttermek nagyon nehezen birkóznak meg az áremelkedéssel, főleg, hogy az árak naponta változnak - mondta az Mfornak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. A vendéglátó vállalkozások 90 százaléka kkv, a kis- és közepes-vállalkozások pedig nincsenek arra felkészülve, hogy ezt az árváltozást folyamatosan kövessék.

Jönnek a számlák - áram, hús, zöldség -, kifizetik, csakhogy nem tudják rögtön az összes árban érvényesíteni az alapanyagok magasabb árát, főleg, hogy mindenki fél az emeléstől. Bizonyos élelmiszerek már a duplájába kerülnek a tavalyi év végéhez képest. Ilyen az olaj és a csirkemell, amit a vendéglátók nem hatósági áron vesznek. Indokolt volna egy akár 50 százalékos áremelés is, csakhogy ez átlépné a vendégek tűréshatárát.

Minden költség nő



Már érezhető a kereslet csökkenése az átlagos tavaszi kereslethez képest, igaz, csak hétköznapokon, a hétvégék jól szoktak menni. A háborús hisztéria viszont nagyon rosszat tett az áraknak és a fogyasztásnak is. Ehhez járul, hogy számos vendéglőben rendszeresen kérnek fizetésemelést az alkalmazottak, úgy, hogy a pandémia egyébként is hatalmas teherként nehezedett a tulajdonosokra, főként, azokra, akik megtartották a személyzetet a karantén alatt is.

Mivel a sütit és a fagyit eleve másképp fogyasztjuk, úgy tűnik, a cukrászdák jobban átvészelték eddig a nehézségeket, számuk a pandémia alatt még emelkedett is, és jelenleg is jól állnak - mondja az ipartestület elnöke. Hasonlóképpen jó eséllyel indulnak azok a vendéglők, amelyek magyar vendégekre építenek. A turistákra specializálódott helyek, főleg Budapesten, nehezebb időszakon mennek keresztül. Jól teljesítenek még azok a középkategóriás helyek, amelyek családiasak, de ki tudnak szolgálni akár 80-100 vendéget is.