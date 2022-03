Az ukrajnai orosz invázió a második világháború óta nem látott méretű hadművelet, és az orosz haderő elsöprő túlerőben van, jelenleg mégsem képes győzelmet aratni - mondta a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök.

Arra a kérdésre, hogy Putyin elszánhatja-e magát vegyi fegyverek bevetésére, ahogy attól egyes nyugati szakértők tartanak, Duda azt mondta: az orosz elnök "bármit bevethet", mert nagyon nehéz helyzetbe került - írja az MTI. Duda reméli, hogy Putyin nem vet be tömegpusztító fegyvereket, amennyiben ez mégis bekövetkezne, az fordulatot jelentene, és a NATO-nak komolyan el kellene gondolkodnia a további teendőkön.

Kapcsolódó

A lengyel államfő közölte azt is: harci repülőgépek átadása, vagy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon kérésének teljesítése, hogy a Nyugat létesítsen repüléstilalmi övezetet Ukrajna légterében, ahhoz vezethetne, hogy NATO-repülőgépeket kellene Ukrajna légterébe vezényelni. Ennek valószínűsíthető következményeként a NATO légiereje közvetlen konfrontációba kerülhetne orosz harci repülőgépekkel, és ez akár a harmadik világháború kitörését is jelenthetné. A repüléstilalmi övezet kialakítására vonatkozó ukrán kérés a háború kezdete óta többször is elhangzott, de a nyugati vezetők rendre egyértelművé tették, hogy erre nem kerülhet sor, mivel ilyen intézkedés a háború súlyos, egész Európára kiterjedő eszkalációjának kockázatával járna.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.