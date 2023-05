A főváros egyik legfrekventáltabb részén, az V. kerületi Zrínyi utcában található ötszintes épület 1200 fő befogadására alkalmas és különféle méretű, kialakítású és funkciójú rendezvénytermekkel rendelkezik.

Az épület földszinti, Nádor utcai részén található egy közterülettel kapcsolatos, az épület többi részétől jól elválasztható éttermi kialakítású helyiség, tágas térrel, konyhaszigettel – emelték ki az MNV közleményében.

Található benne egy 292 fő befogadására alkalmas színházterem, amelyben korábban többek között a Duna Palota két művészegyüttese, a Duna Szimfonikus Zenekar és a Duna Művészegyüttes lépett fel.

A fent említett Falk Miksa terem a ´80-as években diszkóként, majd sörözőként üzemelt, később bútorraktárnak használták. A félemeleten lévő helyiség teljes körű felújításon esett át, 2012 augusztusában adták át a nagyközönségnek. Az épület egyik éke a szintén 2012-ben megújult bálterem, ami egy légtérben van a Róth Miksa üvegfestményével díszített emeleti galériával.

A Duna Palota legújabb kori története során többször adott helyett az Országos Választási Központnak is. Innen közölték a tájékoztató eredményeket jónéhány szavazás éjszakáján.

Az intézmény utolsó Facebook-posztja viszont már az eladó bútorokról szólt:

Az épület értékesítése korábban már többször is felmerült, sőt két éve az a hír járta, hogy az épületet már el is adták, új tulajdonosa el is kezdte a felújítást, kiléte és főleg a házzal kapcsolatos tervei, annak jövőbeli funkciója ismeretlen volt. Mindenesetre most ismét lehet rá licit álni.