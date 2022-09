Már több mint százezer fő és 200 intézmény használja az E-menza felületét. Az internetalapú rendszer összeköti a közétkeztetés összes szereplőjét. Az iskolák vagy az óvodák, az önkormányzatok és az intézmények fenntartói naprakészen tudják követni a megrendeléseket és a lemondásokat - írta a Napi.hu-nak küldött válaszaiban Vándor Tamás, a Netkir Zrt. vezérigazgatója, aki 2013 év végén indította el a cégét.

Az általa fejlesztett applikáció vagy webes felület megkíméli a szülőket a felesleges sorban állástól és a gyerek táskájába készített pénzzel teli borítéktól.

Az ügyintézőknek is könnyebb lett az élete



Azt tapasztalták, hogy a menza befizetéseknél rengeteg az időrabló emberi munka, a folyamatok pedig lassúak és sokszor hibásak, valamint a befizetések többsége készpénzben történt és a könyvelőprogramok kiegészítő moduljai által nyújtott kézi adminisztrációs felület átláthatatlan káoszt teremt.

Az első éles indulás hat iskolával történt 2014-ben, azóta folyamatosan nő az intézmények és felhasználók száma

- válaszolta a Napi.hu-nak. Hozzátette: még egyetlen intézmény se mondta vissza a szolgáltatást, még a Covid-19 időszakban sem. 2018-2019-re elérték a 100 intézményt, jelenleg több mint 200 intézmény használja az E-menzát. A felhasználók száma a kezdeti 10 ezer főről az intézmények számával arányosan 100 ezer főre nőtt, amelynek fele óvodás, diák vagy felnőtt étkező, a másik fele pedig szülő.

A cég nettó árbevétele az Opten adatai szerint tavaly 13 százalékos visszaesés mellett 52 millió forint volt, egy évvel korábban pedig 60 millió forint, 2017-ben pedig 20 millió forint. A cég adózott eredménye 2021-ben valamivel több mint 9 millió forintot mutatott.

A menzaárakat az E-menza állami partnereinél befagyasztották - írta a cég ügyvezetője érdeklődésünkre, hogy milyen drágulást tapasztalt. Az egyházi és magán intézményekben 20-30 százalék közötti áremelkedés volt - tette hozzá.

Átlagosan jelenleg egy teljes napi étkezés - tízórai, ebéd, uzsonna - bruttó 700-800 forintba kerül.

Ma már rengeteg iskolában, óvodában vagy bölcsődében nincs készpénzes ebédbefizetés, többnyire bankkártyával történik a számlakiegyenlítés, ráadásul a menza befizetéssel foglalkozó ügyintézők idejének 80-90 százaléka felszabadult.

Példaként említette Baját - mert a cég is bajai - hogy a városban havonta többnapi iskolai kitelepülést spórolnak meg az önkormányzat munkatársai a szoftver alkalmazásával. Az intelligens párosító algoritmus, akkor is képes összekötni automatikusan az átutalásokat az ebédrendelésekkel, ha a szülő elfelejtette vagy elrontotta a közlemény rovatba beírni az azonosítót.

Kényelmes, követhető



A visszajelzések alapján az látszik, hogy a szülők szeretik a rendszert, hiszen otthonról kényelmesen megrendelhetik, kifizethetik az étkezéseket, akár naponta más menüt választhatnak és az ebéd elfogyasztását is nyomon követhetik. Az E-menza automatikusan figyelmeztetéseket küld az elfelejtett rendelésekről, befizetésekről a szülőknek, de sokféle konfigurálható eszköz áll az ügyintéző rendelkezésére az egészen enyhétől a szigorú beavatkozásig.

Sok fejfájást okoz a fenntartóknak, hogy az óvodákban a gyerekek több mint fele 100 százalékos kedvezményre jogosult és az iskolákban is sok a teljesen ingyenes étkező diák.

Viszont sokszor a beteg, hiányzó gyerek megrendelt ebédjét nem mondják le a szülők, az állam pedig ezeket a napokat nem fizeti ki az önkormányzatoknak. Erre válaszul például a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzattal együttműködve bevezettek egy jutalmazó rendszert a kerületben, ahol a lemondott napok megspórolt költségeinek egy részéből játékokat, eszközöket vásárolhatnak az óvodai csoportok.

Az iskolák vagy óvodák és a fenntartó egyaránt naprakészen követni tudja a megrendeléseket és a lemondásokat, így azok pontossá és áttekinthetők. Az étkeztető cég vagy konyha egy online felületen látja a megrendelt és a lemondott adagszámokat, tehát nincs szükség arra, hogy ezt külön jelentse bárki a számára. A szülő egy kattintással lemondhatja vagy megrendelheti az étkezéseket, a lemondott étkezések ellenértékét a rendszer automatikusan jóváírja.

Az ételallergia igazolásokat, étlapokat is kezelik, több helyen sertéshúsmentes és többféle vegetáriánus választékot is biztosítanak. Az érintésmentes menzakártya vagy az E-Menza mobilapp segítségével jelzik a diákok a menü elfogyasztását, az érintőképernyős konyhai terminálon azonnal megjelenik minden információ a rendkívül fontos ételallergiát is beleértve, amely az ebéd kiadásához szükséges. Tudomása szerint más rendszerhez nem áll rendelkezésre ilyen mobilapplikáció - emelte ki Vándor Tamás.

Nem baj, ha nincs net vagy áram



Arra is fel vannak készülve, ha megszakadna hosszabb időre az internetkapcsolat, akkor az étkeztetés továbbra is gond nélkül kiszolgálható a korábban szinkronizált rendelések alapján. Áramszünet esetén pedig a szünetmentes tápegység 3 órán keresztül képes ellátni a tálalókonyhai terminált tápellátással, így az étkeztetés ebben az esetben is gond nélkül lebonyolítható.