Sok forgalmazó szeretné elérni a tavalyi forgalmát, azonban mindenki visszaesést tapasztal a piacon. Az eladott darabszám talán 10-20 százalékkal csökkent, a lakosság kicsit immunissá vált a hírekkel kapcsolatban. Sokan kevésbé tartanak a vírustól, vagy aki felvette az oltást úgy gondolja, már megtett mindent - mondta Jánvári András.a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója.

Az első három hullámban az esetszámok növekedésével hatványozottan nőtt az érdeklődés a védekezést segítő termékek iránt, a negyedik hullámban ez érzékelhető ennyire, a növekedés sokkal kisebb, mint korábban. A drágulás miatt tavalyhoz képest kevesebb vitamint veszünk, de így is többet költünk, mint 2019-ben - tette hozzá.

Drágult az alapanyag, a csomagolás és nőtt a szállítási idő is

A másik jelentős hatás, ami érinti a vitaminok piacát az a koronavírus nyomán tapasztalható globális drágulás.

Az aszkorbinsav például Kínából jön. A szállítási költségek négy-hatszorosára drágultak a tavalyi évhez képest. A szállítási idő egy hónap helyett három hónapra növekedett. Az alapanyagok mellett a gyártási költségek is nagyon megugrottak. A papír rekord magas áron van, emiatt a nyomdai költségek is, illetve a vitaminok tégelyei is drágultak

– magyarázza a szakember. Nőtt a bérköltség, az energia ára. Nagyon nagy a szórás a forgalmazók / gyártók áremelésében.

Van, ahol két év után jövő januárban emelnek árat először, máshol három-négyszer is nőtt az ára az elmúlt két évben. Sajnos vannak jól fogyó termékek is, ahol akár 50-60 százalékkal is drágult a beszerzési ár, de a jellemzőbb a 10-40 százalék közötti árváltozás az elmúlt két évben.

A C-vitamin ára 2020 márciusában egyik napról a másikra a hiány és a kereslet miatt nagyon nagy mértékben nőtt. A Q10 beszerzési ára is nagyon sokat változott. Van olyan Q10 termék, ami korábban 3000 forintba került, most 5000 forintot kell érte fizetni. Ez mintegy 66 százalékos drágulást jelent.

A vitaminok mellett a reform élelmiszerekért sokkal többet kell fizetni, az eritrit beszerzési ára például megduplázódott az elmúlt egy évben. A legnagyobb drágulás pedig a citromsavat érintette, három-négyszer többe kerül most, mint tavaly ilyenkor – emelte ki a szakember.

A drágulás miatt az olcsóbb termékek felé fordulnak a vevők

A Multi-vitamin.hu eladási adatai alapján úgy tűnik, a vásárlók sokkal inkább meggondolják, milyen egészségtudatos terméket engedhetnek meg maguknak. Korábban inkább a minőségi, vagy minőségibbnek gondolt készítményeket választották, most egyértelműen az olcsóbb termék mellett döntenek és biztosra mennek: kevésbé próbálnak ki új dolgokat, inkább a régi bevált termékeket részesítik előnyben.

Még mindig a C és a D vitamin a sláger

Minden időszaknak megvannak a slágertermékei, de a koronavírus is egyértelműen beleszólt a kereslet alakulásába. 2020 februárjában a vírus kínai hírének kirobbanása után először nem a vitaminok forgalma indult meg, hanem a tartós élelmiszereké. Ezt követően robbant be a C vitamin, amire hirtelen akkora lett az igény, hogy hiány alakult ki. Az immunerősítő termékek is népszerűek voltak ekkor még. A boltzárások után még pár hétig tartott az interneten a megnövekedett kereslet, amikor minden webáruház heteket csúszott a kiszállítással az akadozó beszerzések és az előre nem tervezhető rendelésszám miatt.

2021 tavaszára egyformán keresetté vált a C és D vitamin, az idei ősznek pedig nem volt nagy vitamin slágere. Jánvári András szerint talán a B vitamin komplex termékek iránti keresletnövekedést lehet megemlíteni. Most azonban újra berobbant a sajtóban a D vitamin, az új orvostudományi ajánlás megerősítette, hogy rendkívül hatásos a csonttörések megelőzésében és a koronavírus elleni küzdelemben is, így várhatóan nőni fog iránta az érdeklődés.