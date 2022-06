Több veszélyt is rejthet a fogyókúra, nem szabad félvállról venni

A strandszezon ráirányítja a figyelmet a fogyókúrákra is. A szigorú és rosszul végzett fogyókúrák az anyagcsere teljes felborulását és krónikus betegeknél még akár hirtelen szívmegállást is okozhatnak. A bevitt kalória túlzott mérséklése során nem zsírt, hanem izmot veszítünk, ami gyengeséghez és erőtlenséghez vezet, mindez a napi munkavégzést is negatívan befolyásolja - figyelmeztet a Semmelweis Egyetem szakértője.