A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett miniszteri tájékoztatón csaknem félezren hallgathatták meg az egyes területek államtitkárainak bemutatkozását, valamint a belügyminisztert.

A lapinformációiszerint csak az egészségügyi ágazatot körülbelül hatvan vezető képviselte és a tárcához tartozó egyéb területek – így a közigazgatás, a rendészet, az önkormányzatok, a köznevelés, valamint a gondoskodáspolitika (korábban szociális terület) – középvezetői is jelen voltak.

Pintér Sándor egyértelművé tette, hogy pontosan tudja: a hozzá tartozó területek mindegyikének vannak megoldásra szoruló bérproblémái, ám ezek orvoslásáról szerinte akkor érdemes majd beszélni, ha már kiderült, van-e mit szétosztani. Szavaiból úgy tűnt – fogalmazott az egyik forrás –, hogy gazdaságélénkítésre, honvédelemre még csak-csak lehet némi forrás, ám a humánszférában idén legfeljebb annak lehet örülni, ha nem lesz elvonás. A csaknem öt órás rendezvény alatt az uniós források esetleges érkezéséről egyetlen szó sem esett. Az viszont elhangzott, hogy az orvosi bérek jövő évben esedékes további 10 százalékos emelését az intézményvezetők fogják szétosztani teljesítményarányosan.

Racionalizálás viszont lesz

Pintér Sándor bejelentette, hogy továbbra is készül az orvosok pontos megszámlálásra (ez több mint egy évtizede nem sikerül az egészségügyi kormányzatnak), az ügyeleti rendszer átalakítására, a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazására a diagnosztikában. Továbbá készül az alapellátási praxisok számának észszerűsítésére is.

Az évek óta betöltetlen praxisok problémáját, egyebek mellett a praxishatárok módosításával, illetve ahol lehet, ott a körzetek összevonásával orvosolná. Van olyan terv is, miszerint a háziorvosi ellátás fenntartói feladatai az önkormányzatoktól az államhoz kerülnének. Pintér Sándor igyekezett megnyugtatni a hallgatóságát afelől is, hogy nincs szó arról, hogy a háziorvosok is a szolgálati jogviszony törvény hatálya alá kerülnének.