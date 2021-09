A hazai piac egyik vezető privát egészségügyi szolgáltatója, a Doktor24 a főváros nyugati kapujában, az Etele Pláza szomszédságában nyitotta meg Magyarország legújabb, komplex ellátást nyújtó magánkórházát, amely a cégcsoport negyedik fővárosi szolgáltatási helyszíne. A diagnosztikát és prevenciós szolgáltatásokat is kínáló, felnőtt- és gyermekjáróbeteg-ellátó központot, valamint az integrált, sokszakmás sebészeti fekvőbetegközpontot a Budapest One irodaház kifejezetten erre a célra tervezett, csúcstechnológiával felszerelt szintjein rendezték be.

A 3 milliárdos beruházást döntően saját forrásból, valamint egy közel 300 milliós, vissza nem térítendő állami támogatásból valósították meg - közölte a sajtótájékoztatón Lancz Róbert, a Doktor24 Medicina Zrt. vezérigazgatója.

„Olyan multiklinikát akartunk építeni, amely Bostonban, Hamburgban vagy akár Szingapúrban is megállná a helyét – fogalmazott a vezérigazgató, hozzátéve, hogy koncepciójuk az angolszász országok gyakorlatát követi: 35 szakterületen látnak el gyermekeket és felnőtteket, s az ügyfeleket végigkísérik a teljes betegúton, a prevenciótól a rehabilitációig.

Az vezérigazgató elmondta, ortopédiában és egynapos sebészetben is vezető szerepre törekednek, a 7 műtőben évi összesen több mint 10 ezer műtét elvégzésére képesek. A műtők közül 4 a Multiklinikán, 2 Tatán, egy pedig Székesfehérváron üzemel. Jelenleg helyreállító plasztikai, bőrgyógyászati, általános sebészeti és proktológiai műtétek végeznek, de hamarosan urológiai, fül-orr-gégészeti beavatkozásokra, illetve a szürkehályog-eltávolításra is vállalkoznak.

Az Ortopédiai Centrum két helyszínén, Tatán és a Multiklinikán, 51 ágyon évi 5000 végtagsebészeti műtétet terveznek. A vezérigazgató hozzátette: a közfinanszírozott ortopédiai ellátás központja Tata marad, a magánbiztosítók ügyfeleit és a privát betegeket mostantól elsősorban a Multiklinikán látják el.

Béres György, a 2020-tól már a Doktor24 tagjaként működő, 18 éves múltra visszatekintő Doktor24 Kastélypark Klinika főigazgatója elmondta: a tatai hagyományokat követve a hazai élsportolók ellátása továbbra is kiemelt feladata Doktor24 Ortopédiai Centrumnak, de nemcsak élsportolókat, hanem hobbisportolókat is kiszolgálnak. Szerepet vállalnának a várólista csökkentésben: tíz közfinanszírozott ágyra pályáznak, amelyeken a 15 ezer csípő- vagy térdprotézisre váró beteg közül évente 500 beteg műtétét végeznék el a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tarifáján, ami jóval kevesebb (körülbelül egymillió forint) mint a magánbetegeknek felszámolt összeg (protézis esetén másfél millió forint körüli). A NEAK finanszírozott betegeknek ezen felül 120 ezer forint emelt szolgáltatási díjat kellene fizetni, paraszolvencia pedig ezen a területen már 14 éve nincs - hangsúlyozta Béres György.

Közfinanszírozott beteg csak a várólistán soron következő lehet, máshogy nem kerülhet a rendszerbe. Az állami ellátásban jelen pillanatban 22 hónap a várakozási idő protézisre, ha megkapjuk ezt a lehetőséget, akkor ez 10-12 hónapra csökken - fogalmazott Béres György.

A Doktor24 2020-ban 4,5 milliárd forintos árbevételt realizált, erre az évre több mint 7 milliárd forintot terveznek, ebből 1 milliárd forint körüli az államilag finanszírozott bevétel. A magánforrásból származó bevételek a közvetlen lakossági, a magán egészségbiztosítói, valamint a vállalati finanszírozásból adódnak össze, ez utóbbi szintén körülbelül 1 milliárd forintot tesz ki.

A komplex, egyedi igényekre szabott szolgáltatásokat kínáló cég évente mintegy 300 ezer privát ügyfelet, valamint 2000 vállalkozást szolgál ki.