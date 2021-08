Július végére 46 milliárd forintra duzzadt a magyar kórházak és háttérintézményeik tartozása, a júliusi növekedés 4,6 milliárd forint volt, idén, jelentős havi kilengések mellett átlagosan 5,4 milliárd forinttal gyarapodott az adósság. A kórházak a tavaly novemberi adósságkonszolidáció óta lényegében nem fizetnek beszállítóiknak, vagyis a 60 napos fizetési határidejű számlákat is figyelembe véve a cégek 8-9 hónapja nem jutnak a leszállított termékeik ellenértékéhez - jegyezte meg lapunknak az Államkincstár friss adatait kommentálva a beszállítók jelentős részét képviselő Orvostechnikai Szövetség főtitkára. A tartozásállomány értéke már most eléri a tavaly novemberi szintet, s Rásky László becslése szerint ha a továbbiakban is marad a jelenlegi növekedési ütem, novemberre bőven meghaladja a 60 milliárdot az adósság.

A 4,5 milliárdos július havi pluszt ráadásul úgy sikerült elérni, hogy a Covid-ellátás már alig jelent a kórházaknak extra terhelést (júliusban 100 alatti volt a naponta jelentett, koronavírusos kórházi betegek száma), a járvány előtti üzem pedig még nem állt vissza, az ellátórendszer egyelőre meglehetősen visszafogottan működik. Ebből is látszik, hogy a jelenlegi finanszírozás annyira feszített, hogy épphogy fedezi a béreket és az alapköltségeket - tette hozzá a főtitkár.

Adós toplista A legnagyobb adós jelenleg a Pécsi Tudományegyetem közel 3,5 milliárd forinttal, az intézményben a július csaknem 300 millió forinttal növelte az adósságot. A pécsi egyetemet további két, a betegellátásban résztvevő felsőoktatási intézmény követi az adóstoplistán, a Debreceni Egyetem 2,9 milliárddal, a Szegedi Tudományegyetem 2,8 milliárd forinttal tartozik a beszállítóinak.



Kétmilliárdot meghaladó tartozást halmozott fel a Péterfy Sándor utcai kórház, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház, valamint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, egymilliárd fölötti adósságot görget további 10 nagy megyei, illetve nagy ellátási területtel rendelkező budapesti centrumkórház.

A kórházi ellátáshoz mintegy 4500 vállalkozó járul hozzá, a hosszúra nyúlt nemfizetési periódus ugyan különböző mértékben, de már mindegyiküket megviseli - mondja Rásky.

Egyesek faktorcég bevonásával próbálnak úrrá lenni a nehézségeken, és az adósság diszkontáron történő eladásával őrzik meg a likviditásukat. A vállalkozások egy csoportja a lehetőségek határáig racionalizálja a működését, aki teheti, az a tartalékaihoz nyúl, mások hitellel próbálják átvészelni a konszolidációk közötti időszakot.

Ám mostanra, a főtitkár szavai szerint már mindegyikük idegtépőnek minősíti a rég lejárt számlák kiegyenlítésére való várakozást. Ami a gazdaság teljesítőképességéről publikált adatok alapján nem is tűnik indokoltnak, ezek mellett a mutatók mellett rendelkezésre áll a költségvetési forrás az évközi konszolidációra - hangsúlyozza a főtitkár, aki szerint ezt meg is kellene lépni.