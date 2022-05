Az orvosi szakma presztízsét úgy lehet visszaállítani, ha megújul az orvosi etikai rendszer, hiszen ez a közmegbecsültség alapja - mondta a MOK elnöke. Kincses Gyula szerint az orvosok béremelésével a szakemberek már megkapják azt jövedelmet, mely a tisztességes polgári léthez szükséges.

A béremelés hatására nőtt az orvosképzésre jelentkezők száma is, azonban az is fontos lenne, hogy a MOK orvosnyilvántartása, az Országos Kórház Főigazgatóság (OKFŐ) működési nyilvántartása és az orvosok működési engedélyének nyilvántartása össze legyen hangolva.

A jelenlegi szakmai protokollkészítési gyakorlat is változtatásra szorul, hiszen most az illetékes minisztérium bocsátja ki azokat a szabályokat, melyek szerint a gyakran egyedül praktizáló orvosok eljárnak, míg például az OKFŐ csak a saját intézményeire vonatkozó szabályokat alakíthat ki, az egyházi intézményekre pedig az állami kórházakhoz képest szintén eltérő szabályok vonatkoznak.

A protokollok azonban nemcsak a szakma, hanem a páciensek számára is fontosak, mert ezek alapján tudják leellenőrizni, hogy megfelelő ellátást kaptak-e. A szakmai protokollkészítés irányítását éppen ezért a MOK-nak kellene átvennie, és egyeztetni a finanszírozókkal, szakmai szervezetekkel és a páciensekkel - mondta Weltner János egyetemi docens.

A szakképzési rendszerben nem a szakvizsgák számát kell növelni, hanem könnyen megszerezhető részképzéseket és licenszvizsgákat elérhetővé tenni az orvosok számára, hogy munka mellett is plusz tudásra tehessenek szert, és a más szakterületekkel kapcsolatos ismereteiket gyarapíthassák.

Szigorúbb büntetés a szabályszegő orvosoknak

Az etikai megújulás jegyében szigorúbb szankciókra van szükség azoknak az orvosoknak az esetében, akik szándékosan szabályt szegnek, és bűncselekményt követnek el vagy visszaélnek a betegek bizalmi helyzetével - mondta az Országos Etikai Kollégium elnöke.

Hegedűs Zsolt szerint a jelenlegi etikai ügyrend átláthatatlan, és sokszor az orvosok sem ismerik a szabályokat, ráadásul a betegek sem tudják, hogy hova fordulhatnak, ha nem megfelelő ellátást kapnak, vagy orvosi visszaélést tapasztalnak.

A szankciók helyenként eltérőek, és a büntetések sem kellően szigorúak, ezért olyan változásra van szükség, mely alapján az etikai bizottság azonnal intézkedhet a társadalom védelmében, és anonim módon nyilvánosságra hozhatja az orvosi visszaélésekről szóló információkat, így nagymértékben javulna az orvosi szakma megítélése a magyar társadalomban.

A lakosság azonnal ellátáshoz szeretne jutni

Az egészségügyben szervezési, irányítási és kommunikációs problémák is tapasztalhatók, ráadásul a lakosság a pandémia alatt és után is azonnali ellátást vár, de az erőforrások szűkösek - mondta az országos kórház-főigazgató. Jenei Zoltán szerint az egészségügy hatékonyságának növelése nagyon fontos, de ahhoz, hogy az orvosok terheit csökkenteni lehessen, a lakosságnak többet kellene tennie a saját egészségéért.

Az orvosok béremelésének a következő szakaszában fogják kidolgozni a teljesítménymérés rendszerét. Az erőforrások szűkösségének csökkentésére és az adminisztrációs terhek enyhítésére a digitális megoldások gyors bevezetése lehet a megoldás.

A magán- és közellátás között átlátható viszonyt szükséges kialakítani, és rendezni kell a finanszírozás, adatszolgáltatás és minősítés kérdéseit is, mindeközben szem előtt tartva, hogy a beteg érdeke az első.

Az egészségügy megújulása kapcsán a nyugdíjkorrekció is aktuális téma, mert az alapellátásban dolgozók fele 60 év feletti, és 12 százalékuk már elérte a 70 éves kort is. Az orvosok bérrendezése azért is pozitív fejlemény, mert a magasabb keresetek miatt a nyugdíjváromány megemelkedett, viszont a jövőben az öregségi nyugdíjra jogosult egészségügyi szakemberek esetében kevésbé lesz jellemző, hogy nyugdíjasként is dolgozni akarnak.

A magasabb bérek ellenére a már nyugdíjas orvosok nem kérhetik a pótlólagos nyugdíjemelést vagy a juttatásuk újraszámítását, de a nyugdíjkorhatár előtti ellátás esetén lehetőség van új kalkulációra például azoknak az esetében, akik radiológusként sugárzással járó munkakört láttak el.

A jövedelemkiegészítést viszont korlátozza az éves keretösszeg, mely 2022-ben 3,6 millió forint. Az orvosok juttatásával kapcsolatban fontos lenne, hogy a korhatár előtti ellátásban részesülőkre ne vonatkozzon keretösszeg-korlát - mondta Farkas András nyugdíjszakértő.

Az pozitív fejlemény, hogy már az orvosok is megkapták a 13. havi nyugdíjat, és a béremelés megtörtént, de az idősebb korosztály továbbra is arra számíthat, hogy nem az életszínvonalának megfelelő juttatást fog kapni, a fiatalabb korosztályhoz tartozók pedig a jelenlegi rendszer alapján nem fognak nyugdíjhoz jutni, ezért az egészségügyi dolgozók számára nagyon fontos lesz az öngondoskodás.