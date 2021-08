A kórház Baleseti Intézetére extrém terhelés hárul, emiatt augusztus 23-ig bezárólag az összes halasztható műtétet leállították - idézi a bejelentést az Index..

Ha az akut esetek ellátása egy-két intézményre hárul, akkor „a tervezett műtétek elmaradnak, a várólisták nem csökkennek, de még csak nem is stagnálnak, hanem a végtelenbe növekednek”.

Júliusban Zalaegerszegen is leállt a baleseti ellátás, augusztus elején pedig az Uzsoki utcai kórházban voltak fennakadások amiatt, hogy többen is felmondtak. Korábban az is felmerült, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idejére másfél napra leállítják a sürgősségi ellátást a Honvédkórházban is, de ezt a honvédelmi tárca cáfolta.