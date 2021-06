A Büntető Törvénykönyv szerint hálapénzt adni, elfogadni és kérni (akár ráutaló magatartással is) egyformán bűncselekmény, azaz tilos.

Mekkora a kiszabható büntetés?

Egészségügyi dolgozó esetén 3 év, de különleges esetekben akár annál is több.

Beteg vagy hozzátartozó esetén 1 év.

Csak a szolgálati jogviszonyban dolgozóknak tilos hálapénz elfogadni?

Nem, a hálapénz elfogadása minden egészségügyi dolgozó számára tilos.

A magánellátásban is tilos a hálapénz?

Igen. Bár a magánegészségügyben nem jellemző a hálapénzjelenség, de ott is tilos a annak adása és elfogadása.

Kis értékű ajándék továbbra is adható. Mi minősül kis értékű ajándéknak?

A havi minimálbér 5 százalékának megfelelő értékű ajándék számít kis értékűnek. Ez jelenleg 8.370 forint. Eddig az értékhatárig továbbra is adható ajándék.

A kis összegű ajándéknak megfelelő pénzt is el szabad fogadni?

Nem, a hálapénz minden formája, összeghatár nélkül tilos.

Hányszor lehet elfogadni kis értékű ajándékot egy betegtől?

Hosszabb kezelés esetén kéthavonta egy alkalommal adható és fogadható el ilyen kis értékű ajándéktárgy egy betegtől vagy hozzátartozójától.

Egy nap összesen a minimálbér 5 százalékának megfelelő ajándékot lehet elfogadni?

Nem, ez a szabály betegenként értendő, egy betegre vagy hozzátartozójára vonatkozik. Különböző betegtől több ajándékot is el lehet fogadni egy nap.

A hálapénz megszűnésével együtt a fogadott/választott orvos lehetősége is megszűnik?

A két dolog nem függ össze, azaz az orvosválasztás lehetősége nem szűnik meg emiatt, de a választott orvosnak sem szabad hálapénzt adni.

Ki fogja ellenőrizni az egészségügyi dolgozókat?

Tesztelés céljából az NVSZ végezhet megbízhatósági vizsgálatot.

Bűncselekmény gyanúja esetén a nyomozó hatóságok végezhetnek vizsgálatot.

Minden egészségügyi dolgozó ellen indítható megbízhatósági vizsgálat?

Nem. Megbízhatósági vizsgálatot az állami alkalmazásban álló egészségügyi dolgozók esetén lehet indítani. Alapvetően ez az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozókat érinti, de a költségvetési szervek alkalmazottai (pl: NEAK, az NNK, az OGYÉI, az OMSZ, az OVSZ és az OKFŐ) esetében is elrendelhető a vizsgálat.Vállalkozókat, magánalkalmazottakat, alapítványi és egyházi alkalmazottakat nem lehet ilyen módon tesztelni.

Milyen eszközök, módszerek használhatóak a megbízhatósági vizsgálat során?

A megbízhatósági vizsgálat során csak a bírói engedélyhez NEM kötött eszközök alkalmazhatóak.

Lehallgathatja-e az NVSZ az egészségügyi dolgozók telefonját, ellenőrizheti-e e-mailjei tartalmát a megbízhatósági vizsgálat során?

Nem. Megbízhatósági vizsgálat során ezeknek az eszközöknek az alkalmazása TILOS.

Készíthet-e felvételt a vizsgálatról az NVSZ a tesztelés során?

Igen, az NVSZ munkatársa rejtett módon rögzítheti a beszélgetést, de ha a megbízhatósági vizsgálat nem tár fel szabálytalanságot, akkor a felvételt törölni kell. A felvételen csak az NVSZ munkatársa és a vizsgálat alá vont személy szerepelhet.

Ki értesül a megbízhatósági vizsgálat eredményéről?

Negatív eredmény esetén az érintett személyt és munkáltatóját értesítik. Bűncselekmény gyanúja esetén az NVSZ büntető feljelentést tesz.

Akár orvosként, akár betegként hol tudom jelezni, ha a másik fél hálapénzt követel vagy ajánl?

Akár az egészségügyi dolgozó, akár a beteg fordulhat az NVSZ-hez.

Az NVSZ valóban védi is az egészségügyi dolgozókat?

Igen, az NVSZ védelmet is biztosít a szolgálati jogviszony alá tartozó egészségügyi dolgozóknak.

Milyen védelmet biztosítanak az egészségügyi dolgozóknak?

Ha a jogviszonytörvény alá tartozó egészségügyi dolgozót hosszabb időn keresztül zaklatják, őt vagy hozzátartozóit bántalmazással, tönkretétellel, megöléssel fenyegetik, esetleg fizikai támadás éri, az NVSZ segít megoldani a konfliktust - olvasható a kamara honlapján.

Egy sportorvosra már súlyos büntetés várhat

A hálapénzkommandó 2021 június elejéig az egészségügyi rendszer pandémiás helyzet okozta leterheltségére tekintettel nem vizsgálódott, addig a tervezés és az előkészítés szakasza zajlott, illetve párbeszédet kezdtek az egészségügyi érdekvédelmi, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítása alatt álló szervezetekkel is. Azóta egy sportorvos már elbukott az ellenőrzésen, ő a gyanú szerint több embernek is vizsgálat nélkül adott versenyengedélyeket, s összesen 40 ezer forintot tett el érte. Ha a gyanú beigazolódik, akár öt év börtönnel is sújtható.

Egy másik ellenőrzés egy vidéki kórház utókezelő és rehabilitációs osztályának vezető főorvosára irányult. Ebben az esetben előzetes kockázatelemzés alapján rendeltek el megbízhatósági vizsgálatot, mivel a pandémiás helyzetben különösen nehézzé vált a kórházak krónikus belgyógyászati osztályaira történő bekerülés, így az érintett munkakörében az ápolásra szoruló betegek hozzátartozói részéről fokozott korrupciós nyomás jelentkezhetett. A vizsgálat során azonban igazolódott, hogy a főorvos a részére felajánlott vesztegetési összeget nem fogadta el, ezért vele szemben a vizsgálatot befejezték.