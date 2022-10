Januártól vagy júliustól jelentős, mintegy 25 százalékos béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók. Ez átlagosan 120 ezer forintos többletet jelenthet az érintetteknek. De a tervezett béremelésnek viszonylag csekély a súlya, mivel az infláció már 20 százalék fölé kúszott - írja a Népszava.

Egyénenként az emelés összege attól is függ, hogy az adott szakembernek milyen végzettsége, gyakorlata van a saját területén. E szerint egy-egy havi bérutalás összege 25-200 ezerrel is emelkedhet, de lesz körülbelül ezer olyan szakdolgozó, akiknek az emelése elérheti a 400 ezer forintot is. A lap szerint ők az egyetemi végzettségű, úgynevezett non-doktorok, mentőtisztek.

A tervezet szerint a béremeléssel csökkentenék az orvosi és a szakdolgozói bérek közötti aránytalanságot.

Jelenleg az orvosi béreknek a 27 százalékát viszik haza a szakdolgozók.

E bérarány a januári emelések után a nem diplomások esetében átlagosan 30,7 százalékra, míg diplomásoknál átlagosan 46,7 százalékra emelkedne.