Még az MNB jelentése szerint is fájóan keveset költ az állam egészségügyre

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank Versenyképességi jelentése, amiben az egészségügy is kiemelt szerepet kapott. A GDP arányos egészségügyi kiadásaink az Európai Unióban a harmadik legalacsonyabbak. Az összefoglalóban kitérnek arra is, már minden negyedik magyar túlsúlyos, a rákstatisztikák pedig hiába javultak még mindig elsők vagyunk a rákhalálozásban. Sokat költünk saját zsebből és gyógyszerszedésben is dobogósok vagyunk.