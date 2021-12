Csak egri bikavér tölthető ebbe az üvegbe

Több év fejlesztési munkát követően elkészült és most be is mutatkozott az Egri borvidék egyedi palackja. Az 1552 Eger feliratot viselő borosüvegbe csak egri bikavér tölthető, amit a palackot gondozó Egri Borműhely borászai egyfajta védjegynek szánnak: ezáltal még könnyebben beazonosítható lesz az észak-magyarországi borvidék legfontosabb bora.