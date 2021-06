Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a kőszegi vasútállomáson tartott projektindító rendezvényen közölte, hogy a fejlesztésnek köszönhetően nemcsak a 17 kilométer hosszú vasúti pálya újul meg, hanem a kőszegi vasútállomást és hét másik megállóhelyet is felújítanak. Kényelmes, magas peronok épülnek majd, a terület korszerű LED-es térvilágítás és utastájékoztató eszközöket kap, valamint fedett kerékpártárolókat is.

A politikus azt is elmondta, hogy előkészítés alatt áll a Szombathely-Kőszeg vasútvonal villamosítása is, a projektre az üzemeltető GYSEV várhatóan még idén kiírja a közbeszerzést. E beruházással teljes hosszában villamosítottá válhat a GYSEV magyarországi hálózata. Kövesdi Szilárd, a GYSEV vezérigazgatója szerint igaz, hogy csak 17 kilométer hosszú, de fontos szakasz számukra a Kőszeg-Szombathely közötti vasútvonal, mivel a vasúttársaság meghatározó részese akar maradni a közösségi közlekedésnek és tovább növelné a vasúti személyszállítás kényelmét és biztonságát is.

A MÁV-nál is jó évet zárnak 2021-ben: év végéig akár 700 milliárd forintnyi beruházás is befejeződhet.