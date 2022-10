A Magyar Posta nemrég hivatalos oldalán adott hírt a bezárásokról, amik 12 darab kisebb települést érintenek. A frissített listán szereplő posták megszűnése után, a következő községekben postapartneri szolgáltatóhelyek fognak működni a megadott dátumtól:

Babócsa - 11.03

Nagyvázsony - 11.03

Rákócziújfalú - 11.04

Szanda - 11.04

Bócsa - 11.07

Nagyiván - 11.08

Zákány - 11.08

Nőtincs - 11.09

Esztár - 11.09

Csabacsűd - 11.10

Felsőlajos - 11.11

Kőtelek - 11.15

A tájékoztatás szerint a felsorolt dátumok előtt egy nappal zárva tartanak az irodák, hogy el tudják végezni a végleges bezáráshoz szükséges teendőket. Ez idő alatt a szomszédos települések postái helyettesítik a szolgálatot.

Kompakt megoldás

A bejelentés egyébként közel sem az első a sorban: a 444 írása szerint a parlamenti választások óta mintegy 40 2000 fő alatti településen jelentették már be az átrendezést. A megoldáson igencsak sokat spórol a posta, ugyanis nem csak az épületek fenntartási költségeitől szabadul meg, hanem még a dolgozókat is a helyi ABC fogja alkalmazni, így annak bérköltségeitől is megszabadulnak.

Az egész postapartneri programra egyébként az állam Magyar Falu Programja adta meg a lehetőséget, ahol sok kisboltnak úgy sikerült felújítási támogatáshoz jutnia, hogy egyúttal a postai feladatok ellátását is vállalták.