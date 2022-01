A régiós statisztikák azt mutatják, hogy 2021 végére 1300 forint alatti átlagos fizikai órabér már az ország egyetlen pontjára sem jellemző. Az egyes országrészek közötti különbségek valamelyest csökkentek tavaly: a régiók többségében 1300 és 1450 forint között alakul az átlagos órabérszint, a Közép-dunántúli régióban 1500 forint körül alakult ez a mutató – derül ki aTrenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzéséből.

Budapest és Közép-Magyarország továbbra is kiemelkedik az országos átlagból 1900 forint körüli értékével.

„A harmadik negyedévben tapasztalt 1429 forintos országos átlagórabérhez képest az év utolsó három hónapjában kevesebb, mint egy százalékkal nőtt a fizikai bérek szintje” – mutat rá Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója.

Már most látható azonban, hogy az idei év elején újabb lendületet vesz az órabérek emelkedése.

A minimálbér közel 20 százalékos emelkedése a magasabb bérszintet kínáló vállalatok számára is emelési kényszert jelent a versenyképes bérajánlatok fenntartása érdekében. Emellett az infláció jelenlegi, 7 százalékot meghaladó mértéke is komoly bérfelhajtó tényező a szakember szerint.

A versenytársak javadalmazási stratégiáját figyelve a cégektől év közben további emelésekre is lehet számítani, emiatt

2022 egészében kétszámjegyű bérnövekedés prognosztizálható a fizikai munkát végzők körében.

A Moore Hungary több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezető béradatait vizsgálva arra jutott, hogy a 700 ezer és 1 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak bérei egy év alatt 2,9 százalékosról tavaly 4,2 százalékos növekedésre váltottak.

„A középvezetők körében mért átlagbér-növekedés tavaly nem érte el az infláció mértékét sem – mutat rá Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere. Bár a fluktuáció mértéke ennek ellenére is igen alacsony maradt ebben a szegmensben az elmúlt év folyamán, a cégek 2022-ben jó eséllyel itt is nagyobb, legalább 6-8 százalékos mértékben lesznek kénytelenek emelni, ha vezető munkavállalóikat hosszabb távon is meg szeretnék tartani.”