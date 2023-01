A Pannon Egyetem kutatási programja sikeres volt, olyan szabadalom született, amely lehetővé teszi, hogy a nagy útépítő cégekkel való együttműködés során a jövőben évi több százezer tonna finom port és műanyag hulladékot hasznosíthatnak újra – hangzott el a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Ezzel a finom porral eddig semmit sem tudtak kezdeni, kidobni nem lehet és a bányák sem szeretik visszafogadni – mondta a Jó reggelt Magyarország című műsorban Vonderviszt Lajos, a Pannon Egyetem Tudás- és Technológiatranszfer Központjának vezetője.

Környezetkímélő technológia: kétfajta hulladékból hasznos termék születik

A veszprémi Pannon Egyetemen már korábban is voltak olyan kutatások, amelyek eredményét ezen a téren is hasznosítani tudják. Korábbi találmányukat, egy speciális adalékanyagot használják most arra, hogy a finompor és a műanyaghulladék vegyítésével egy nagyobb szakítószilárdságú, masszívabb anyagot kapjanak.

Varga Csilla, az egyetem Fenntarthatósági Megoldások Kutatólaboratóriumának tudományos főmunkatársa arról beszélt, hogy ha a műanyagot meglágyítják, 40 százaléknál is nagyobb por keverhető bele. A kísérletekhez különböző hulladék műanyagokat használtak a mosószeres flakontól a petpalackig. Karbonát, mészkő, dolomit és vulkáni kőzetek finom porát is fel tudják használni az új anyaghoz, amelyből a kísérletek során fényes és matt felületű csempéket készítettek.

Elindult a technológia kidolgozása, együttműködési megállapodások a nagy útépítő cégekkel

Az Euroaszfalt Kft., az Aszfalt Hungária Kft. és az ÚTGÉP Szerviz Kft. az egyetem Tudás- és Technológiatranszfer Központjának koordinálásával, valamint az egyetem Körforgásos Gazdaság Fenntarthatósági Kompetencia Központjának bevonásával együttműködési szerződést kötöttek a szabadalommal védett technológia hasznosítására, az eljárás nagyipari méretű továbbfejlesztésére. Ha a program sikeres lesz, várhatóan évi többszázezer tonna finom por és ugyanennyi hulladék műanyag újrahasznosítása valósulhat meg.

A Föld egy zárt rendszer, az anyag és energiaforrás véges. Emiatt ezeket az anyagokat körforgásosan kell felhasználni. Azt valljuk, hogy a szemét erőforrássá tud alakulni, az intézményünk pedig ennek a szemléletnek a jegyében a körforgásos gazdaság zászlóshajója szeretne lenni.

– mondta Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja.

Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban körülbelül 30 milliárd forintnyi pályázatot nyert el a Pannon Egyetem hasonló projektek megvalósításához. Az egyetemi vezető szerint a finom kőpor és a műanyag ötvözéséből új anyag előállítása is olyan innováció lehet, amely aktívan be tud épülni a gazdaságba, hiszen azoknak a fejlesztéseknek van értelmük, amelyek a hétköznapok során az életünket segíthetik.

A műanyag hulladék érték, újrahasznosítása elengedhetetlen!

A műanyag hulladék érték, nem szabad exportálni a minőségi hulladékot, mert nagy az igény a jó minőségű regranulátumra

- hangzott el a Magyar Műanyagipari Szövetség nemrég megtartott konferenciáján. Demjén Zoltán, a szervezet alelnöke azt mondta, egyetemek, kutatóintézetek intenzív bevonása szükséges ennek megoldására, valamint az újrafeldolgozási technológiákat folyamatosan fejleszteni kell. Fontos az energetikai hasznosítási kapacitás növelése a hulladéklerakóba került mennyiség megszüntetése érdekében. A lakosságot ösztönözni kell a szelektív hulladékgyűjtésre. Az oktatás, szemléletformálás terén pedig be kell mutatni a műanyag hulladékok fajtáit, a biológiailag lebontható műanyagok szerepét, oktató- és kampányfilmeket kell készíteni – állapította meg az MMSZ alelnöke.