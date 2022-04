Kapcsolódó Súlyos kritikát kapott a kormányzati lakáspolitika

Egyrészt nemcsak állami támogatás jár hozzá, de flexibilis is. A babaváró kölcsön az egyetlen olyan támogatott hitel, amelynek felhasználását nem kötötték valamilyen lakáscélhoz. Így – amellett, hogy természetesen lakhatási körülményeik javítására is használhatják az érintettek – bármilyen célra, szabadon felhasználható, így például autó vagy más tartós fogyasztási cikkek vásárlására is.

Másodszor a babaváró kölcsön összege a tízmillió forintot is elérheti, miközben a futamidő akár húsz éves is lehet. Ráadásul maximálták a havi törlesztőrészlet nagyságát is, amely nem lehet több ötvenezer forintnál. Az igénylők ugyanakkor nem kell, hogy kihasználják a maximális keretet, a felvett összeg ennél alacsonyabb is lehet.

Sok fiatalnak jelent problémát lakás vásárlásakor az önerő előteremtése. A konstrukció nagy előnye, hogy lakáshitel igénylésekor saját erőként is elfogadják a hitelintézetek. Ez a lehetőség főként az első lakásuk megvásárlását tervező fiatal pároknak lehet nagy segítség. Emellett további családtámogatási lehetőség is elérhető, amely segítséget nyújthat lakásvásárlás során, a családi otthonteremtési kedvezmény formájában.

Ha a kölcsön felvételét követően megszületett az első gyermek, akkor a babaváró hitel kamatmentessé válik az egész futamidő alatt. Második gyermek születésekor a fennálló kölcsöntartozás 30 százalékát, a harmadik gyermeknél pedig a fennálló kölcsöntartozás 100 százalékát az állam támogatásként kifizeti, vagyis három gyermek születése esetén a kölcsönszerződés megszűnik.

Ha megtörtént a babaváró hitel folyósítása, ám még nem vár gyermeket a házaspár, a kölcsön törlesztését meg kell kezdeni. Nagy könnyebbség ugyanakkor, hogy a futamidő első öt évében még kamatmentes a hitel, ami a fiatalok számára jelentős segítség.

A konstrukció kialakításánál a kisgyermeket nevelő szülők helyzetét – vagyis a háztartás jövedelmének jellemző csökkenését – is figyelembe vette a jogalkotó, így a kölcsön visszafizetése akár többször is felfüggeszthető. Erre először az első, legalább 12 hetes várandósságnál adódik lehetőség, a felfüggesztés időtartama pedig három év. A második gyermeknél hasonló a helyzet, sőt, ha ikrei születnek a házaspárnak, 3 plusz 2 éves felfüggesztési időtartam is igényelhető.