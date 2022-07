Országos 5000 forintos tömegközelkedési bérletet vezetne be az LMP

Németországban az üzemanyagfogyasztás csökkentése érdekében már nagy sikerrel bevezettek egy 9 eurós (3600 forintos) országos, vasútra és helyközi buszjáratokra is érvényes tömegközlekedési bérletet. Az LMP most ugyanezt javasolja Magyarországon is.