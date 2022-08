Akik szeptember első napjától a szigorítás miatt nem katázhatnak, azok közül többen is az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho) választhatják, miután érdemi könnyítést kaptak az eddigi szabályokhoz képest. Többek között az írók, újságírók, művészek, előadásokban segítő dolgozók mellett ekhózhatnak a sportolók (többek közt a focisták), a grafikusok és a multimédia-tervezők.

Szeptember 1-től ugyanis csak 15 százalék lesz a fizetendő ekho mértéke, mivel a jelenleg 13 százalékpontos kifizetői ekho megszűnik. A Napi.hu az új helyzet matekját ebben a cikkben járta körbe.

Összegyűjtöttük az adószakértők első reakciót a médiából.

A szerdán kihirdetett rendelet számos adózónak hozhat kedvező változást: amennyiben az ekho-törvényben felsorolt tevékenységek – ez egy több tucat foglalkozást felölelő lista – valamelyikét végzi a magánszemély, akkor már idén, szeptember 1-től választhat ekho szerinti adózást. Ez azért fontos változás, mert korábban nem lehetett ekhós adózást választani, ha az adózó az adóévben (korábban) kata szerint adózott, így a módosítás nélkül az ekhóra való áttérés csak 2023-tól lett volna lehetséges - mondta a Napi.hu-nak Baranyi Gábor, a Deloitte adóosztályának partnere.

A szakember szerint további kedvező változás, hogy a kifizetőt (munkáltatót) terhelő, a szociális hozzájárulási adóval megegyező mértékű, azaz 13 százalékos ekhót nem kell megfizetni. A jogszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradtak, így tehát a magánszemély 15 százalék - bizonyos esetekben 9,5 százalékos (például azoknál, akik az adóévben legalább 183 napig saját jogú nyugdíjasnak minősülnek) - adó megfizetésére köteles.

Ez kevés eddigi katáson segít

A katából most kiesők (nagyjából 350 ezer emberről lehet szó) számához képest viszonylag szűk (pár ezer ember) adózói kör lehet, aki tevékenysége alapján ekhózhatott, de eddig nem ezt tette - mondta Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adótanácsadó adóüzletág-vezetője a Telexnek. Ők és az eddig is ekhózó 42 ezer ember (valamint a foglalkoztatóik) az új rendelet értelmében most jobban járnak, a többséget ugyanakkor nem érinti a kedvező irányú változás.

Eközben a tételes átalányadó közteherviselési vonzatával összehasonlítva indokolatlannak is tűnik az ekho adójának további csökkentése. Az átalányadósok ugyanis a költséghányad (maximum 40 százalék) levonása után adók és járulékok formájában összesen a bevételük 46,5 százalékát fizetik be az államkasszába, az ekhósok esetében ez eddig 28 százalék volt, de mostantól csak 15 százalék lesz – mondta Fajcsák Gábor. A kormány tehát az adózók egy szűk kisebbségének kedvezett most egy aránylag nagyot, miközben a katáról most átállók közül ez nem sokakon segít.

Az elégedetlenséget csillapítják

Ezzel az akcióval az Orbán-kormány az egykor katás újságírók és művészek jóindulatát akarja megvásárolni, azaz ezzel akarja lecsillapítani a kata megszűnése miatti elégedetlenséget. Ezekben a szakmákban ugyanis sok katás vállalkozó volt, számukra az új kata vagy az átalányadózás választása sokkal nagyobb adótehert jelentene - vélekedett Ruszin Zsolt adótanácsadó a Népszavában.

Ehhez képest az ekhózás, főleg a csökkentett ekhózás kisebb tehernövekedést jelent. Ruszin a kormány ezen húzását ahhoz hasonlította, mint amikor a katás tüntetések alatt bejelentették a rendvédelmi dolgozók béremelését, azaz a kormány az esetben is lojalitást próbált vásárolni.

Ráadásul az új szabályok csak addig élnek, amíg tart az ukrajnai háború miatt elrendelt rendkívüli jogrend. Ha lejár a jelenlegi periódus, akkor a rendeletek hatályukat vesztik, hacsak nem emelik be a törvényekbe a rendeletek tartalmát.

Magasabb nyugdíjat hozhat

Az ekho csökkentése csak egy szűk körnek nyújt segítséget, de ennek a szűk körnek egy érezhető adókönnyítést jelent – fogalmazott Czoboly Gergely, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda adószakértője a VG.hu-nak. Az esetek jelentős részében, különösen akkor, amikor egyetlen kifizetőtől származik nagyobb jövedelem, vagy amikor több kifizetőtől kisebb (4-5 millió) bevételi szint alatt van a jövedelem, kedvezőbb az új szabályozás még a katához képest is.

Előnye, hogy a magánszemélynek nem kell semmilyen adminisztrációt végeznie, mivel a kifizető vallja be és vonja le az adót, éppúgy, ahogy a munkabérnél. Emellett előny a katával szemben, hogy az ekho szerint adózott jövedelem magasabb jövedelmet jelent, mint a katánál irányadó havi 108 ezer forintnak megfelelő jövedelem, így a társadalombiztosítási és nyugdíjellátások szempontjából magasabb adózott jövedelmet fog az állam nyilvántartani az adónemet választóknak – tette hozzá Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere.