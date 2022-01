A boltos vásárlások megugrottak 2021 második félévében, így kellett a több munkáskéz is. Ezzel együtt felbukkant a munkaerőhiány is, így év közben is emelgetni kellett a boltos eladók (pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok) bérét, szinte hónapról-hónapra. A minimálbér emelés árnyéka is felfelé húzta a bérsort 2021 utolsó hónapjaiban, már amelyik boltosnál futotta ennek mérlegelésére is, és persze az év végi készülődés is a nagyobb ünnepi tolongásra.

Az évközi bérugrásokat nézve a legnagyobbat az illatszerboltos, drogéria eladók keresetére tettek rá, 57 ezer forintot. A cipőboltos eladók bére is szépen húzott el a januáritól az év vége felé közeledve, közel 40 ezer forinttal, átlépve a 300 ezer forintos határt - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. De például a turkálókban is 35 ezret kellett rádobni az őszi hónapokban a januári bérre.

A bérolló szépen hízott a korábbiakhoz képest, 146 ezer forint volt a legutóbbi mérésben - ez 17 ezer forinttal több a januárinál. Korábban is volt ezt közelítő nagyságú emelkedés, így 2020-ban is, de előtte, 2019-ben 100 ezer körül mozgott.

Feltehetően azoknak az elsősorban iparcikkes boltosoknak, akik a szigorúbb, boltbezárásos korlátozásokat voltak kénytelenek elviselni, kevesebb pénzük maradt a bérekre.

A boltos áruterületek közül mindegyiken 200 ezer forint felett mozogtak a keresetek 2021 vége felé közelítve, tehát a 2022-es minimálbér felett adták az eladók bérét 2021-ben, ami persze az átlag. Ez végül azt jelzi, hogy nem elsősorban a minimálbér kigazdálkodása okozhat gondot 2022-ben (lesz azért ilyen is), hanem a bértorlódás és a munkaerőhiány malomkövei közti őrlődés.

Boltos bérek 2019 éves átlag 2020 éves átlag 2021. január 2021. október illatszer, drogéria 289 902 317 432 307 971 365 438 autószalon 278 615 308 019 316 303 340 607 bútorbolt 264 742 289 896 293 512 313 286 élelmiszerbolt 264 971 292 470 293 131 312 354 vegyes iparcikk 272 203 289 623 306 971 311 834 cipőbolt 237 469 251 301 266 824 307 972 webáruház 231 573 267 407 268 408 296 415 játékbolt 249 438 271 445 287 053 295 953 havi bruttó átlagkereset, bolti fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok), legalább öt fős vállalkozások, teljes munkaidő Forrás: KSH

A múlt év végére szélesedett azoknak a boltosoknak a köre, ahol túllépték, vagy jobban megközelítették a 300 ezres havi juttatási határt. Ezt közelítik a webáruházak is például.

Első pillantásra pedig meglepő lehet, hogy az óra-, ékszerboltos eladó bére alig magasabb a turkálóban dolgozókénál. A kisebb élelmiszeres szakboltokban és a piacokon voltak a legvékonyabbak a hó végi borítékok, ez már korábban is jellemezte a bérsort.

Bérek 2019 2020 2021 boltok összesen 250 525 274 916 297 034 nemzetgazdaság 270 051 293 774 313 111 havi bruttó átlagkereset, bolti fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok), legalább öt fős vállalkozások, teljes munkaidő Forrás: KSH

A bérkülönbségekben természetesen szerepet játszik az adott boltos áruterületen az eladók munkájának jellege, például a fizikai terhelés, az árufeltöltés jellege, a nyitva tartás, váltott műszakok súlya is.