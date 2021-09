Az elektromos rollerek amellett, hogy sokan szórakozás, kikapcsolódás céljából használják őket, nagyon praktikus eszközök a mindennapok során is.

Lerövidíthetjük a munkába járás idejét úgy, hogy közben elkerüljük a forgalmas utakat és közlekedési dugókat. A könnyebb típusokat kényelmesen magunkkal vihetjük tömegközlekedési eszközökön és az egyébként gyalogosan megtett utakat gördülékenyen kivitelezhetjük az elektromos rollerünk segítségével.

Míg a kerékpárokat nem szívesen választja az ember, ha éppen elegánsabb öltözetet vagy szoknyát visel, ez a rollerek esetén nem jelent akadályt. Az elektromos rollerek használata a környezettudatosság jegyében is kiváló választást jelent, mivel ezeknek az eszközöknek nincs károsanyag-kibocsátásuk.

Ráadásul megérik az árukat. Egy alacsonyabb vagy középkategóriás elektromos roller alig, vagy éppen egyáltalán nem drágább egy jól felszerelt kerékpárnál. Egy csúcsminőségű eszköz pedig még mindig töredéke egy motornak vagy autónak (ami helyett például kiváló alternatívát jelentenek városi használat esetén) - írja értékelésében az FÉBÉSZ.

Külön felnőtt és gyerek változatot árulnak

Elektromos rollereket mind felnőttek, mind gyermekek részére gyártanak, paramétereik nem csak a méretekben és a teherbírásban, de a maximális sebességet és a motor teljesítményét illetően is eltérnek. A FÉBÉSZ a 14 év felettiek számára készített rollereket tesztelte.

Nem érdemes átsiklani a motor teljesítménye felett

A motor teljesítménye 200 Watt-tól egészen a több ezer Wattig terjedhet elektromos rollerek esetén. Hogy mi a motorteljesítmény jelentősége? Egy erős motor könnyebben megbirkózik az emelkedőkkel és nagyobb távolság megtételére lehet képes.

A legtöbb motor 250-300 W-os teljesítménnyel bír, ami tökéletesen elegendő lehet egy felnőtt számára városi használatra, enyhébb terepen. Valamivel nagyobb emelkedők esetén viszont már szükség lehet egy 350-500 Wattos rollerre, azonban még az 500 Wattos modell is le fog lassulni egy közepes domborzaton. A nagyobb motorok nem csak az emelkedőn való feljutást teszik zavartalanabbá, de gyorsabban képesek a maximális sebesség elérésére is.

Fontos a minőségi fékrendszer

Egy minőségi fékrendszer kulcsfontosságú a biztonságos közlekedés és a roller megfelelő koordinálása érdekében. Alapvetően mechanikus és elektronikus fékrendszerek között tehetünk különbséget.

A mechanikus fékrendszerek közé tartozik a lábfék, a dobfék és a tárcsafék. A lábfékek esetén elegendő egyszerűen erőhatást kifejteni a hátsó sárvédőre, ami így az abroncshoz dörzsölődik, csökkentve annak sebességét. A lábféknél azonban mind a dobfék, mind a tárcsafék nagyobb fékezési hatékonysággal rendelkezik. A dobfékek a kerékagy belsejébe vannak elhelyezve. Ezek előnye, hogy jellemzően kevesebb karbantartást igényelnek és nedves időben is egyenletes teljesítményt nyújtanak. A tárcsafékek bírnak a legnagyobb fékező erővel, ráadásul ezek könnyebbek is a dobfékeknél. Ezeket a rendszereket egy, a kormányra szerelt fékkar segítségével aktiválhatjuk. Jellemzően a prémium kategóriás termékekben találkozhatunk velük, de olcsóbb, jó minőségű rollerekben is előfordulnak.

Az elektronikus fékrendszerek közé tartozik a motorfék, ami automatikusan működésbe lép, ha nem adunk gázt a járműnek.

Jó tudni, hogy az elektronikus fékrendszerek fékező ereje nem a legjobb. Ha például több, mint 15 km/h sebességgel haladva hirtelen kell megállnunk, önmagában az elektromos fékrendszer nem lesz a segítségünkre. Az elektronikus fékrendszerek általában nem igényelnek komolyabb karbantartást, ami viszont a mechanikus rendszerek esetén már nem mondható el.

Összességében, amit mindenképpen érdemes megjegyezni választás előtt: a biztonság szempontjából az a legelőnyösebb, ha a jármű legalább kétféle fékrendszerrel rendelkezik.

Ne legyen nehéz

A napi közlekedésben gyakran előfordulhat, hogy egy darabig kézben kell vinnünk azt, például lépcsőn vagy az aluljáróban. Adott esetben pedig be kell tudnunk emelni azt az autó csomagtartójába, ami rendszeres szállítás mellett igen kellemetlen lehet egy nehéz roller esetén. Természetesen a legpraktikusabb, ha összecsukható rollert választunk, és szerencsére már vannak olyan járművek is, amelyek vállpánttal vagy összecsukott állapotban használható extra kerékkel rendelkeznek, hogy megkönnyítsék azok szállítását.

Hogy mekkora az ideális súly? Egyénenként változó. Az azonban bizonyos, hogy egy jóval 14 kg feletti súlyú roller cipelése még igazán edzett emberek számára is kényelmetlen lehet. (És akkor még adjuk hozzá az egyéb holmikat, amiket éppen magunkkal kell cipelnünk.) Hogy biztosan beláthassuk, milyen súly hordozását vállaljuk a rollerrel, érdemes megpróbálni felemelni azt. Amennyiben nem elérhető számunkra a konkrét roller, menjünk el egy sportboltba és nézzük meg ezt a súlyt dumbbellek vagy kettlebellek segítségével.

Mekkora legyen a hatótáv?

Egy nagyobb hatótávval bíró roller mindenféle szempontból előnyösebb lehet a gyengébben teljesítőknél. Különösen napi szintű használat esetén jöhet jól, ha nem kell minden nap töltőre tenni a járművet. Amit mindenképpen vegyünk számításba a gyártó által megadott hatótávot illetően, hogy ez a mérték bár jó viszonyítási alapul szolgál, nem várhatjuk el az eszköztől, hogy minden helyzetben ennek megfelelően teljesítsen. A hatótávot ugyanis nagyban befolyásolja a domborzat, a sebesség, a használó súlya, de még az időjárási viszonyok is.

Nem érdemes tehát megvárni, hogy az akkumulátor vészesen megközelítse a teljes lemerülés állapotát, különben előfordulhat, hogy elektromos rásegítés nélkül kell hazagurulnunk, ami egy nagyobb súlyú jármű esetén nem túl kellemes. Természetesen a töltőt bárhová magunkkal vihetjük, vagy vehetünk akár egy extra töltőt is, hogy a rendszeres célállomásunkon is rendelkezzünk eggyel, elkerülve így a váratlan lemerüléseket.

Jó tudni azt is, hogy bizonyos termékek KRES rendszerrel működnek, amely lényege, hogy fékezés vagy lejtőn lefelé gurulás hatására az akkumulátor elkezd visszatöltődni. Egy ilyen rendszer segítségével a hatótávolságot akár 50-60 százalékkal is megnövelhetjük.

Milyen legyen a kerék?

A könnyebb kezelhetőség és a kényelem szempontjából elsősorban a kerék tömörségének és a gumi szélességének van jelentősége. A kerekek sűrűségét illetően tömör gumis vagy pneumatikus, felfújható kerekekkel bíró rollerek közül választhatunk. A tömörgumi előnye, hogy sokkal ellenállóbb, defekttűrő, így kevesebb karbantartást igényel a pneumatikus kerekekhez képest, hátránya viszont, hogy egyenetlen terepen kevésbé véd a rázkódással szemben.

Szerencsére a legtöbb tömörgumis roller antishock rendszerrel is felszerelt, ami képes enyhíteni ezeket a kellemetlenségeket. Választás előtt ezt mindenképpen ellenőrizzük le.

A felfújható kerek kellemesebb menetminőséget biztosítanak, ugyanakkor érzékenyebbek a tömörgumis társaiknál. Jó tudni, hogy egyes pneumatikus abroncsok belső csövekkel is rendelkeznek, ezért ezek cseréje sokkal egyszerűbb a hagyományos kerekekhez képest.

Ami a kerék átmérőjét illeti, kezdők számára a kisebb átmérőjű kerékkel bíró roller választása a célszerű.

És a maximális sebesség?

A legtöbb elektromos roller nagyjából 25 km/h sebességgel tud közlekedni. Bár az eszköz teljesítménye ennél magasabb sebességet is lehetővé tenne, a maximális sebesség szoftveresen korlátozott.

Lássuk be, a roller 25 km/h-s sebessége nem is kevés. Egészen más élmény 25 km/h-val közlekedni rolleren, mint mondjuk robogóval vagy biciklivel haladni ugyanezen a sebességen. Városi használat esetén a 25 km/h ideális sebességnek tekinthető.

Egy tipp: rendszeres városi közlekedés esetén érdemes figyelemmel lenni a sebesség mellett az eszköz megfelelő gyorsulására is, valamint ellenőrizni, hogy a termék rendelkezik-e tempomattal. Tempomat használata mellett ugyanis a gép tartja a sebességet, azaz nem kell folyamatosan gázt adnunk, elegendő csak a fékezésre és a kormányozásra figyelnünk, ami bizony jóval kényelmesebbé teheti a közlekedést.

Telefonos alkalmazás sem árt



A legtöbb elektromos rollerhez kapcsolódik mobiltelefonos applikáció, amelynek segítségével könnyedén, jellemzően Bluetooth kapcsolaton keresztül, személyre szabhatjuk a járművünket, kívánságunk szerint kalibrálhatjuk azt bárhol, bármikor. Készüléktől függően beállíthatjuk például a maximális sebesség mértékét, a tempomatos haladás sebességét vagy az akkumulátor visszatöltését. Az alkalmazáson keresztül adott esetben ellenőrizhetjük az akkumulátor állapotát, a megtett távolságot, az átlagsebességet, valamint lopásgátló funkcióval lezárhatjuk a rollerünket.

Nem egyértelmű még a jogi környezet

Sajnos az elektromos rollerekre nem vonatkozik egyértelmű jogi szabályozás. Így nincs arra szabály, hogy szükség van-e jogosítványra, kötelező-e biztosítást kötnünk, kell-e bukósisakot viselni használat közben vagy, hogy pontosan hol (járdán, úttesten, buszsávban) használhatjuk a rollerünket, illetve hogy milyen gyorsan hajthatunk vele. A jó hír az, hogy ezen tarthatatlan helyzet megoldására idén szeptemberben megkezdik az egyeztetést az elektromos rollerek jogi szabályozását illetően. Addig, amíg a pontos szabályok meg nem születnek, tartsuk szem előtt a lehető legmagasabb szintű biztonságot mind saját magunk, mind másokat illetően.

Íme, a FEBESZ értékelése

Az értékelésnél egy napi szintű, enyhe terepen történő városi használatra kerestek ideális eszközt. Csak a maximum 14 kg-os termék kapott pontot. A 300 W feletti teljesítménnyel bíró motorokat egy plusz ponttal értékelték. Városi használatnál a 25 km/h-s sebesség ideális, az e fölötti tempót bíró eszközök már az erősebb motor miatt jellemzően drágábbak. Így a sebesség versenyében a 25-30 km/h-s eszközöket jutalmazták egy ponttal, s 25 km/h sebesség alatti elektromos rollereket nem teszteltek.

A biztonságra tekintettel az összetett, legalább két típust tartalmazó fékrendszerű rollereket fél ponttal jutalmazták. Ami a hatótávot illeti, a legalább 40 km megtételére képes eszközök is kaptak egy plusz pontot.

A teszt győztese így az Inmotion L8F lett, amely vegyes fékrendszerű, maximum 30 km/h-s sebességű eszköz, amellyel akár 40 km-t is megtehetünk egyetlen töltéssel. Mindössze 11,5 kg, amivel az egyik legkönnyebb roller a listában. A termék 189 890 forintos árával ár-érték arányban a középkategória felső sávjában helyezkedik el, a figyelembe vett paramétereit tekintve azonban minden bizonnyal megéri az árát - írja értékelésében a FÉBÉSZ.