A globalizáció miatt az élelmiszerek a korábbinál jobban kitettek világpiaci nyersanyagárak változásának. Ezért a jelenlegi alapfolyamatok mellett arra is fel kell készülni, hogy a következő években tartósan emelkednek majd az élelmiszerárak.

A Takarék AgrárTrend Index értéke 32,1 pontra emelkedett 2021 második negyedévében a 48 pontos skálán, ami 0,1 ponttal magasabb az előzőnél. A Takarékbank bizalmi indexe már az ötödik egymás követő negyedévben javult folyamatosan, ezzel együtt is elmarad azonban a 35-ös értékű semleges növekedési szinttől, ami évi 5-7 százalékos kibocsátásnövekedési pályát feltételez az élelmiszergazdaságban. Alapvető bizonytalansági faktor a koronavírus-járvány, és a júniusi aszályos időszak várható következménye a kukorica-termékpályán.

QP | Quality Placement

A gazdálkodók az állati termékeknél a takarmányárak további érdemi emelkedésével nem számolnak, az értékesítési áraknál viszont mind a termelők, mind a feldolgozók várják, hogy a nyersanyagok drágulását érvényesíthessék. Az európai gazdaságok újranyitása a vártnál hamarabb kezdődött el, a többletkereslettel azonban nem minden termékpályán indultak emelkedésnek az árak.

Az aratás az őszi vetésű növényeknél rendben halad, árpából kifejezetten jó termés várható, és a búza eddigi terméseredményi is bíztatók Magyarországon. A júniusi aszályos időszak miatt a kukorica terméseredményeiben a piac visszaesést vár, a bizalmi indexben ez a várakozás ténylegesen a harmadik negyedben jelenhet meg.

A fontosabb alágazatok közül kiemelkedő javulást mutat az elmúlt egy évben a baromfihús-termékpálya, a bizalmi alindexe négy negyedév alatt 50 százalékkal emelkedett. Ennek oka, hogy a lengyelországi madárinfluenza-helyzet miatt az európai piac – főként a csirkehúsnál – keresletivé vált, ami miatt nőttek a termelői és a feldolgozói árak is. Elsőként itt tudták érvényesíteni a gazdálkodók a megnövekedett takarmányárakat.

Kép: Takarékbank

A kedvező értékesítési árak az olajos magvak esetében is bizakodásra adnak okot. A várhatóan jó terméseredmények ugyan csökkenő árakat feltételeznének a búza esetében, viszont továbbra is a 2020 év végi szinteken mozognak az árutőzsdei jegyzések.

Nem ilyen kedvező a helyzet a többi, állati terméket előállító termékpályán. A tejárak ugyan 5-7 százalékkal magasabbak a tavalyinál, de ez a drágulás még nem tükrözi a magasabb költségszinteket. A sertéshúsnál a német piaci helyzet alapvetően befolyásolja a hazai folyamatokat. A sertéshúspiac Európában - főként a némileg csökkenő kínai importkereslet miatt - túlkínálatos, ez mind a hús, mind pedig az élőállatátvételi árakat nyomás alatt tartja. A tojás alágazatban egy év alatt majdnem 15 százalékkal csökkent a bizalmi index, az importtöbblet ugyanis lenyomja az árakat.

A nyersanyagpiaci szuperciklus az élelmiszergazdaságot sem kerüli el Az elemzői előrejelzések konszenzusa szerint a világgazdaságban egy nyersanyagpiaci szuperciklus indul. Ilyen jelenségről akkor beszélnek, ha az árak tartósan, akár egy évtizeden is túl emelkednek számos nyersanyagnál. A pandémia alatti termelésleállások, a kínálati korlátok, a nyitással járó gyors keresletnövekedés, az élénkítő gazdaságpolitikák, a zöldbefektetések erősödése új nyersanyagpiaci szuperciklust vetít előre. Ráadásul a szállítási költségek is jelentősen emelkedtek, az International Grain Council (IGC) szállításiköltség-viszonyait tükröző index nyolcéves maximumán van. Az EU zöld célkitűzései miatt drágulnak a szén-dioxid kvóták, amin keresztül a villamosenergia ára 2022-ig akár 40–60 százalékkal is nőhet.

A világszerte tapasztalható újranyitás miatt a szőlő-bor termékpálya szereplői jóval bizakodóbbak lettek, ugyanakkor az idei terméseredmények a következő hónapokban jelentősen befolyásolhatják a várakozásokat. A gyümölcspiaci szereplők hangulatát alapvetően befolyásolták a tavaszi fagyok, illetve a nyári aszály, a csonthéjas gyümölcsök esetében nem ritka az akár 50-70 százalékos terméskiesés.

A Takarékbank előrejelzése szerint a magyar agrár-élelmiszeripar idei évét a szeptemberi-októberi fejlemények jelentősen befolyásolhatják. Egyrészt a várakozások szerint a világszerte tapasztalható nyári aszály a kukorica terméseredményeit ronthatja, ami a jelenleginél is magasabb árakat vetít előre.

Kép: Takarékbank

Mivel a kukoricát az ipar is használja (bioetanol, izocukor, takarmány), így az árváltozás több fogyasztói szegmensben is éreztetheti hatását. Emellett a Takarékbank felmérése szerint az egészségügyi veszélyhelyzet alakulása is befolyással lehet az ágazatra. A piaci szereplők kismértékben tartanak a negyedik járványhullámtól, de a hazai magas átoltottság miatt nem számítanak a kereslet erősebb csökkenésére.