A KSH honlapján elérhető információk szerint 2022 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 22,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az élelmiszerek ára 43, 8 százalékkal lett magasabb, a hústermékek esetében még ennél is nagyobb, 50 százalék fölötti drágulás tapasztalható. Mindezek ellenére a piac szereplőinek várakozása szerint az élelmiszerek esetében nem lesz csökkenés a keresleti oldalon. A karácsonyi és a szilveszteri ünnepi készülődés velejárója, hogy az év más időszakaihoz képest többet fogyasztunk élelmiszerből.

Az élelmiszerek vásárlása esetén is egyre népszerűbbek a rövid ellátási láncok

A dráguló élelmiszerárak elleni védekezés egyik formája lehet, hogy magas minőségű termékekből előállított ételek kerülnek az asztalra. Erre az egyik garancia, ha helyi termelőtől vásárolunk – ez áll abban a közleményben, melyet megkeresésünkre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara juttatott el hozzánk. Meglátásuk szerint az év vége a kereskedelem egyik legfrekventáltabb időszaka, amikor a vásárlók kimondottan keresik a hazai élelmiszertermékeket a helyi piacokon, valamint az élelmiszerboltokban is. Az ünnep alkalmat kínál arra, hogy minőségi alapanyagokat válasszon a fogyasztó a karácsonyi menühöz, amelynek legtöbb alapanyaga helyi termelőktől is beszerezhető. Az Agrárközgazdasági Intézet 2020-ban végzett felmérése alapján a fogyasztók több mint 70%-a vásárol valamilyen rendszerességgel termelői alapanyagot, kézműves terméket. A kamarai tapasztalatok azt mutatják, hogy a webshopokban is keresettek az ünnepi időszakban a termelői termékek, legyen szó sajtról, lekvárról, a bejgliről vagy akár a mézeskalácsról, melyeket készen is meg lehet vásárolni.

Egyre több a tudatos vásárló a helyi termékek piacán, folyamatos a nő a kereslet a házi húskészítmények iránt

– ezt már Sövényházi Balázs kistermelő nyilatkozta a Napi.hu megkeresésére. A nemesvámosi gazdálkodó sertéstelepet üzemeltet, a feldolgozott termékeket pedig saját boltjában árusítja. Úgy látja, hogy az érdeklődés annak ellenére nő, hogy nála például a karaj, a kolbász, a szalámi ára 10 százalékkal magasabb, mint egy bevásárlóközpontban. Azt tapasztalja, hogy ennek ellenére sokan választják a helyi termékeket, mert a vásárlók jelentős része minőségi terméket szeretne vásárolni, akár magasabb áron is. Fontos lett az ár-érték arány, mert tudják, hogy a helyi termelő boltjában vásárolt virsliben sokkal több hús van, mint egy áruházlánc polcán található, előre csomagolt termékben. Sövényházi Balázs úgy látja, az elmúlt években számos kormányzati intézkedés támogatta a helyi termelők piacra jutását, ám nagy segítség lenne a húsfeldolgozók számára, ha tovább javulnának a kisvágóhidak üzemeltetésének feltételei.