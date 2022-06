Bár jó szezon vár a magyar zöldségekre, nehézségek továbbra is vannak: a megnövekedett költségek kezelése, azok érvényesítése a termelői árakban továbbra meghatározó – derült ki az 500 szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ összefoglalójából.

Az elszálló árak lehetőséget is adnak

Nagypéter Sándor, a szövetkezet vezetője szerdán, budapesti sajtótájkoztatóján közölte: a globális piacon kialakult nehézségek, az elszálló költségek tehát a magyar termelőknek is kihívást jelentenek, de ennek a helyzetnek akad jó oldala is.

Az elszálló árak miatt a logisztikára különösen oda kell figyelni. Az élelmiszerellátásban jelenleg globálisan problémát jelent, hogy mind a vízi, mind pedig a szárazföldi szállítás nagyon drága, és (például a konténerhiány miatt) nehézkes lett. A hazai termelők számára a megnövekedett szállítási költségek szintén komoly kihívást jelentenek. A lehetőség pedig az, hogy az eddig olcsó, messziről (például Észak-Afrikából) szállított árú már nem tud olyan kedvező lenni. Ráadásul a koronavírus-járvány és a háború is egyre fontosabbá tette az élelmiszer-önrendelkezést, és a közelebb

eső területekről származó termékek beszerzését.

Vagyis a magyar termelőknek, így a DélKerTÉSZ-nek is az exportpiacokon lehet keresnivalója. Az exporttevékenység már amúgy is emelkedőn van: a szövetkezett az utóbbi években megtriplázta külföldről származó bevételét, így ma már a 17 milliárdos éves forgalomból 1,3 milliárd származik külföldi eladásokból Nagypéter Sándor szerint a DélKerTÉSZ esetében paradicsom és a tavaly óta hungarikum minősítéssel rendelkező szentesi paprika lehet a zászlóshajó a terjeszkedésben.

Az uniós zöldpolitika is segíti a külföldi szerepvállalást, mert nagyobb szerepet biztosítana a zöldségeknek. Emellett az is lényeges, hogy az európai fogyasztók is egyre több zöldséget, növényi alapú terméket fogyasztanak és kevesebb húst. Utóbbi folyamat a magyar agráriumnak, ezen belül a fehérjenövényeknek, köztük a zöldborsónak és a kukoricának is adhat újabb piacot nemzetközi szinten.

Gáz helyett termálvíz

A szövetkezet a növekedés és a versenyképesség érdekében folyamatos fejlesztéseket hajt végre. A magyar boltok hatékonyabb kiszolgálása érdekében 2,7 milliárd forintból új, részben robotizált logisztikai bázist létesítenek.

"A fejlesztések célja azonban nemcsak a kapacitások fokozása, hanem a szélsőséges időjárási viszonyok elleni védekezés is" - mondta a szakember, aki szerint ennek hatásait szintén technológiai fejlesztésekkel lehet tompítani. Például szellőztetéssel, árnyékolással, automata öntözőberendezésekkel vagy éppen hűtéssel az extrém melegben.

Nagypéter Sándor szerint a klímaváltozás miatt szélsőségessé váló időjárás miatt egyre nagyobb jelentőséggel bír majd. Az elszálló energiaárak és a klímaváltozás elleni küzdelem miatt alternatív energiaforrásokra is szükség van. A fűtött növényházakban például termálvízzel fűtenek, ami szintén zöld megoldás, és fontos alternatíváját jelenti a gáznak.

Slágerek

Az eladásokra rátérve Nagypéter Sándor elmondta, hogy továbbra is a fehér paprika a legnépszerűbb a magyar vásárlók körében.

Ugyanakkor zárkóznak fel a többiek, A szövetkezet korábban közölte, egyre több fiatal vásárló elsősorban az édesebb, színesebb paprikákat keresi, így népszerűvé válik a hazai kaliforniai és pritaminpaprika is, szintén egyre kesretebbek a koktélparadicsomok is.

A zöldségek többfajta csomagolási egységben is megjennek, ami szintén fontos a piacbővítéshez.