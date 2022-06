Tavaly tíz százalékkal növekedett a grilltermékek piaca elsősorban a szupermarketekben - idézi a Világgazdaság a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felmérését. A koronavírus-járvány jelentősen megváltoztatta az emberek életét, szokásait. A két évvel ezelőtti tavaszi járványhelyzet után, 2020 nyarán sokan vették elő a grillrácsot és a grillezéshez használt eszközöket.

A nyárra a járványügyi intézkedések nagy részét feloldották, de a szabadidő eltöltéséhez továbbra is sokan választották a grillezést, családi vagy baráti körben. Ez a folyamat még inkább felerősödött 2021-ben, amikor az év első felében a beoltott embereket már a járványtól való félelem sem korlátozta a közös programok szervezésében. Így erősen nőtt a nagyobb kiszerelésű grilltermékek iránti kereslet.

Az élelmiszergyártók a keresletre reagálva új grilltermékekkel jelentek meg a piacon, de még mindig a grillhúsok és -kolbászok vezetik a listát. Sokan sütnek grillen halat, gombát, paprikát és egyéb zöldségeket is, sőt az erre alkalmas gyümölcsök is egyre több rácson vagy grillfólián jelennek meg mostanában. Az alapanyagok mellett egyre bővül a grillételekhez való szószok és mártások választéka, sőt már léteznek kifejezetten grillezéshez ajánlott borok is.